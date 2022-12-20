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華語戒煙專線呼籲 遠離香煙和壓力 快樂度假

洛杉磯訊

由於現在大多數地方都在解除與 COVID 相關的限制，人人都期待在假期間能與家人和朋友共度時光；但四處奔波也會令人倍感壓力。在這特別忙碌的假期內，不少人利用香煙來減壓。為想在這個季節裡嘗試戒煙或保持無煙的人士，Asian Smokers' Quitline (ASQ 華語戒煙專線) 的戒煙顧問，為想戒煙者提供小竅門和鼓勵。

「我們很清楚，對於那些致力於戒煙的人來說，假期可能具有挑戰性。」加州大學聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士說：「在堅持戒煙的旅途上，為假期抽煙的誘因做好準備，並獲得額外的支持來繼續戒煙之旅，是十分重要的。」

以下是戒煙顧問就度假期間如何避免誘發煙癮，和保持無煙的一些小竅門：1.選定一個戒煙日並把它標記在日曆上。2.避免辛辣、含高糖份的食物，以及酒精類。假期通常都是吃喝玩樂的時候，但該儘量避免讓你特別想抽煙的食物。選擇水果或低糖的甜品。至於酒類，藏起来吧，改喝無糖的礦泉水、梳打水或蘋果酒（蘋果舒打）。3.與不吸煙者爲伴。節日期間，嘗試擴大你的社交圈子。多聯繫已經戒煙或不吸煙的朋友，有助於你保持忙碌並遠離吸煙。4.擁有一個有支持力的社交圈子對於你戒煙的旅程非常重要。

ASQ（華語戒煙專線）是一個免費的全美戒煙計劃，專門為說華語的戒煙人士服務。服務包括自助戒煙資料、一對一電話輔導，符合條件者還可以獲得兩週免費試用裝的尼古丁戒煙貼片。你可以通過以下方式聯繫他們：

去電 1-800-838-8917；上 網 www.asq-chinese.org 完成登記手續；向 66819 發送簡訊「戒煙」以接收中文簡訊。如欲退出可隨時發送簡訊「 STOP」至 66819。（你的電話運營商可能會收取簡訊費用。）

ASQ也為想幫助他人戒煙的尋求者、提供諮詢服務和戒煙資料。

ASQ華語戒煙專線由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，已經為超過 19,000 名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時。

蘋果 加州大學 越南

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