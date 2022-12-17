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顧博士牙醫 專精植牙/植牙修復/全口植牙

【洛杉磯訊】
3D全口掃描儀器。(業者提供)
3D全口掃描儀器。(業者提供)

位亞凱迪亞的Michael顧博士牙醫診所（Michael Gu DDS），專精植牙，植牙修復， 牙骨再生，全口植牙，全口假牙， 無創傷拔牙等。針對中老年人沒有了牙齒需要做植牙、或佩戴全口假牙、以及全口植牙。

顧博士是美國空軍牙醫博士少校，現任南加州大學USC牙醫學院臨床教授。顧醫師表示，牙齒脫落以後，植牙是目前比較常見也是比較先進的一種技術。植牙是利用一個特製的鈦合金螺絲植入牙床用於支撐，然後把牙冠裝到上面去。數碼化植牙指的是在植牙前利用最新的3D掃描技術對於口腔的骨頭和方位進行評估，之後做好植牙計劃，手術時間就可以縮短，更精準，成功率更高，使用起來更舒服、美觀。

顧博士畢業於密蘇里大學堪薩斯分校牙醫學院，獲四年美國國防部空軍全額獎學金，在美國空軍五年的服役期間，獲三次勳章嘉獎；負責美國空軍飛行員口腔健康，現任南加州大學USC牙醫學院臨床教授，世界口腔種植協會成員。

很多人面對缺牙不知所措，應該是裝假牙還是人工植牙。人工植牙好處多，人工牙根可解決缺牙造成的牙齦萎縮。人工植牙有如真牙，咀嚼有力，自缺牙至人工植牙時間短，人工植牙壽命長，可用上20年。

該診所採用最新3D技術來製作假牙，減少製作的步驟和時間，牙齒契合度更高，且手術精確度高，恢復速度更快，不比拔牙痛。洽詢電話626-254-9777，地址41 E. Foothill Blvd., Ste 206 Arcadia，更多詳情可上網www.digitaldenture.com。

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