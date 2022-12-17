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大莊家 1/29 王菀之與伍仲衡新春演唱會

【特曼庫拉訊】

大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino ) 2023年1月29日 (星期日) 舉辦「王菀之 x 伍仲衡2023新春演唱會」，兩位音樂藝術家將於農曆大年初八，在大莊家會展中心舞台分享他們的音樂世界，並獻唱膾炙人口經典金曲。

王菀之( Ivana Wong ) 唱而優則演，音樂創作涵蓋歌曲、填詞、編曲、監制及主唱，她的歌被喻為「被天使吻過的聲音」。演藝路上，又涉足大銀幕及舞台劇。最近參演香港喜劇電影「飯戲攻心」，並創作及主唱主題曲「狠愛狠愛你」，電影票房創下香港喜劇之冠。

伍仲衡 ( Harry Ng ) 自1996年晉身香港音樂行業，其創作及監製作品超過300首，曾合作過的歌手多不勝數，他不僅是音樂人，也是一位音樂界網紅，經常在網上開直播音樂節目，直播累積超過2000萬點擊率，成為香港最多人收看的網上直播音樂節目之一。這次他還會演繹耳熟能詳的八、九十年代流行金曲。

「王菀之X伍仲衡2023新春演唱會」門票正熱賣中，中文熱線 (626) 350-1318，查詢有關詳情可電（888) 810-8871或上網 www.Pechanga.com 。大莊家位於45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ( 距洛杉磯近一個半小時車程 )。

大莊家賭場度假村為美國其中之一間最大規模及提供博彩娛樂度假體驗，獲USA Today 讀者票選為「美國西岸最佳博彩娛樂場」。橙縣紀事報評選大莊家為「南加州最佳博彩娛樂場」，此外，亦榮膺Press-Enterprise讀者投票成為「南加州最佳博彩娛樂場」。

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