我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

H Mart超市爾灣再開超大新店 並設美食廣場

【洛杉磯訊】
H Mart超市即將在爾灣再開新店，並引入超大美食廣場。(業者提供)
H Mart超市即將在爾灣再開新店，並引入超大美食廣場。(業者提供)

H Mart超市即將在爾灣再開新店，選址位於Northpark Plaza，地址為3931 Irvine Blvd, Irvine。H Mart以優質新鮮食材商品著稱，是全美最具規模和影響力的亞洲超市品牌之一。

新店坐落於Irvine Blvd以及Culver Drive的交叉處，新店面積達53,341多平方英呎，引入超大美食廣場，屆時將有多家餐飲商鋪同時入駐，包括韓國連鎖烘焙品牌「多樂之日」、韓式小吃及中式料理。

H Mart致力於食材的新鮮，每天供應新鮮蔬果、優質肉品及生猛海鮮、美味熟食、麵包烘焙坊、生活用品等，給顧客提供一站式購物環境。為保證貨品的新鮮和高品質，由加州物流直送，並對口當地農場直接配送。H Mart用獨特創新經營理念，及完善的全球採購網絡，為消費者帶來亞洲各地優質的商品。

H Mart爾灣Northpark新店引入美食廣場概念，讓顧客在購物之餘，還可以一站式盡情享受多國美味料理。 以下餐飲商鋪將進駐H Mart美食廣場：CHANGWADANG 韓式餃子、CHO DANG韓式豆腐煲及燒烤、MOONBONGRI SOONDAE傳統韓式料理、PAIK'S NOODLE 特色韓式中華料理、KPOP STREET FOOD韓式街頭小吃、TOUS les JOURS 韓國連鎖烘焙品牌「多樂之日」也將進駐新店，帶來各式早餐麵包、三明治、蔬菜沙拉、甜點及咖啡飲品等。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：「新店自籌備以來得到社區和民眾支持，繼剛剛開幕的爾灣WESTPARK店後，我們即將在爾灣帶來又一家H Mart分店，打造為新生活體驗空間，親切的顧客服務，豐富又優質的食材，滿足爾灣社區消費者對購物的全面需求」。總裁另表示：「顧客的信任與支持一直是H Mart前進的動力，我們相信爾灣新店能滿足每位顧客，為大家帶來最優質健康的商品」。

目前新店各部門(肉品部、水產部、雜貨部、蔬果部、收銀部)正在招聘中，有意者可聯繫 [email protected]，或電話 657-210-1202。更多開業信息可見H Mart官網、臉書、Instagram及微信公眾號(ID: hmartofficial)。

爾灣 美食 微信

上一則

翁定台 講述52年美國生活

下一則

洛警傳妻性感照給同僚 被控6罪

延伸閱讀

越裔男弒母跳樓自殺 曾性侵精神病院室友判刑

越裔男弒母跳樓自殺 曾性侵精神病院室友判刑
亞裔男疑弒母 爾灣校園內跳樓亡

亞裔男疑弒母 爾灣校園內跳樓亡
爾灣失蹤長者 陳屍灌木叢中

爾灣失蹤長者 陳屍灌木叢中
世界晚報╱北京新冠病死數大增 火化排隊要一周

世界晚報╱北京新冠病死數大增 火化排隊要一周
南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺
南加爾灣84歲失踪華人被發現死在灌木叢中

南加爾灣84歲失踪華人被發現死在灌木叢中

熱門新聞

有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
原本擁有光明未來的南加州28歲華女Charli，因為罹患罕見病，目前處於崩潰的邊緣。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

2022-12-16 15:12
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責