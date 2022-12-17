H Mart超市爾灣再開超大新店 並設美食廣場

H Mart超市即將在爾灣再開新店，並引入超大美食廣場。(業者提供)

H Mart超市即將在爾灣 再開新店，選址位於Northpark Plaza，地址為3931 Irvine Blvd, Irvine。H Mart以優質新鮮食材商品著稱，是全美最具規模和影響力的亞洲超市品牌之一。

新店坐落於Irvine Blvd以及Culver Drive的交叉處，新店面積達53,341多平方英呎，引入超大美食 廣場，屆時將有多家餐飲商鋪同時入駐，包括韓國連鎖烘焙品牌「多樂之日」、韓式小吃及中式料理。

H Mart致力於食材的新鮮，每天供應新鮮蔬果、優質肉品及生猛海鮮、美味熟食、麵包烘焙坊、生活用品等，給顧客提供一站式購物環境。為保證貨品的新鮮和高品質，由加州物流直送，並對口當地農場直接配送。H Mart用獨特創新經營理念，及完善的全球採購網絡，為消費者帶來亞洲各地優質的商品。

H Mart爾灣Northpark新店引入美食廣場概念，讓顧客在購物之餘，還可以一站式盡情享受多國美味料理。 以下餐飲商鋪將進駐H Mart美食廣場：CHANGWADANG 韓式餃子、CHO DANG韓式豆腐煲及燒烤、MOONBONGRI SOONDAE傳統韓式料理、PAIK'S NOODLE 特色韓式中華料理、KPOP STREET FOOD韓式街頭小吃、TOUS les JOURS 韓國連鎖烘焙品牌「多樂之日」也將進駐新店，帶來各式早餐麵包、三明治、蔬菜沙拉、甜點及咖啡飲品等。

H Mart集團總裁Brian Kwon表示：「新店自籌備以來得到社區和民眾支持，繼剛剛開幕的爾灣WESTPARK店後，我們即將在爾灣帶來又一家H Mart分店，打造為新生活體驗空間，親切的顧客服務，豐富又優質的食材，滿足爾灣社區消費者對購物的全面需求」。總裁另表示：「顧客的信任與支持一直是H Mart前進的動力，我們相信爾灣新店能滿足每位顧客，為大家帶來最優質健康的商品」。

目前新店各部門(肉品部、水產部、雜貨部、蔬果部、收銀部)正在招聘中，有意者可聯繫 [email protected]，或電話 657-210-1202。更多開業信息可見H Mart官網、臉書、Instagram及微信 公眾號(ID: hmartofficial)。