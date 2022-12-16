楊光明會計師講座：美國綠能源刺激稅收方案

楊光明會計師。

世界日報舉辦 2022年終稅務理財線上講座，12月17日（星期六）下午1時起在YouTube世界日報U視頻播出，特邀業界三位知名會計師主講，均為民眾關心的經濟問題、各項稅務理財問題。

抓緊2022年底省稅的最後衝刺機會。楊光明會計師（ROBERT YANG CPA），在下午1點50分，以主題「美國歷史上最宏大的綠能源刺激稅收方案（1）利用太陽能板創造30% 沖稅效果，甚至可能回溯 過去股市房市輝煌的3年，把部份繳納稅要回來 。（2）2企業2022年省稅亮點，安裝太陽能除了30%稅務優惠，也可提折舊。（3）3 何種企業型態更省稅且減少IRS關注眼神。何種企業退休計劃，可以結合保險 理財產品，達到人生財務自由之目標。

讀者可上網免費觀看 https://youtu.be/PuiZ8wqRszw，也可掃描二維碼。

楊光明會計師擁有CPA/MBA/EA 頭銜，臺灣大學商學士及美國企管碩士(MBA) ， 20多年的稅務經驗，專精稅務、地產、股票、保險、合併併購和融資一站式服務，對應付國稅局「找茬」頗有經驗。

本次講座還將重點解析，剛出爐的美國史上最宏大的「 降低通貨膨脹法 Inflation Reduction Act」(IRA), 179D稅收抵免，為房主、建築業主和承包商提供了那些激勵措施。

想知道如何利用太陽能板創造30% 衝稅效果，購買新電動車 享有的退稅 優惠；購買二手電動車會有稅務折扣嗎，2023年以後，哪些產地生產的電動車可享有退稅優惠；IRS 加強TAX AUDIT, 要如何減少被國稅局盯上成為查帳目標等，均可上網觀看。

楊光明會計師電話：626-872-1900 ，地址蒙市：112N.Chandler Ave. # 201, Monterey Park, CA 。Email： [email protected] 。