我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技業大規模裁員 使亞洲人才面臨「簽證危機」

肯州女好運氣 交換禮物抽到刮刮樂 中了17.5萬元

楊光明會計師講座：美國綠能源刺激稅收方案

洛杉磯訊
楊光明會計師。
楊光明會計師。

世界日報舉辦 2022年終稅務理財線上講座，12月17日（星期六）下午1時起在YouTube世界日報U視頻播出，特邀業界三位知名會計師主講，均為民眾關心的經濟問題、各項稅務理財問題。

抓緊2022年底省稅的最後衝刺機會。楊光明會計師（ROBERT YANG CPA），在下午1點50分，以主題「美國歷史上最宏大的綠能源刺激稅收方案（1）利用太陽能板創造30% 沖稅效果，甚至可能回溯 過去股市房市輝煌的3年，把部份繳納稅要回來 。（2）2企業2022年省稅亮點，安裝太陽能除了30%稅務優惠，也可提折舊。（3）3 何種企業型態更省稅且減少IRS關注眼神。何種企業退休計劃，可以結合保險理財產品，達到人生財務自由之目標。

讀者可上網免費觀看 https://youtu.be/PuiZ8wqRszw，也可掃描二維碼。

楊光明會計師擁有CPA/MBA/EA 頭銜，臺灣大學商學士及美國企管碩士(MBA) ， 20多年的稅務經驗，專精稅務、地產、股票、保險、合併併購和融資一站式服務，對應付國稅局「找茬」頗有經驗。

本次講座還將重點解析，剛出爐的美國史上最宏大的「 降低通貨膨脹法 Inflation Reduction Act」(IRA), 179D稅收抵免，為房主、建築業主和承包商提供了那些激勵措施。

想知道如何利用太陽能板創造30% 衝稅效果，購買新電動車享有的退稅優惠；購買二手電動車會有稅務折扣嗎，2023年以後，哪些產地生產的電動車可享有退稅優惠；IRS 加強TAX AUDIT, 要如何減少被國稅局盯上成為查帳目標等，均可上網觀看。

楊光明會計師電話：626-872-1900 ，地址蒙市：112N.Chandler Ave. # 201, Monterey Park, CA 。Email： [email protected]

電動車 退稅 保險

上一則

尤煜琳攜兒 宣誓就職東谷市議員

下一則

好康報您知╱大華超市 (99 Ranch Market)

延伸閱讀

微軟投資矽電池原料新創公司 電動車開發競賽加劇

微軟投資矽電池原料新創公司 電動車開發競賽加劇
中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能
合法移民今年大增73%…50萬張簽證發出 中國人第7多

合法移民今年大增73%…50萬張簽證發出 中國人第7多
中國駐法大使：美國強迫台積電轉移 完全是強盜行徑

中國駐法大使：美國強迫台積電轉移 完全是強盜行徑
路透：美國近期將從未經核實清單移除部分中國實體

路透：美國近期將從未經核實清單移除部分中國實體
嚇阻中國 美議員籲棄戰略模糊視台灣為獨立國家

嚇阻中國 美議員籲棄戰略模糊視台灣為獨立國家

熱門新聞

有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
聖蓋博谷的華人吃貨們不約而同的都會有周末在華埠遠東廣場排隊兩個小時只為吃他家辣味炸雞三明治的記憶。（記者張宏／攝影）

全美最辣炸雞 LA華埠排隊兩小時 巴沙迪那開新店

2022-12-14 19:53
屍體於爾灣加大的社會科學教學樓附近發現。（UCI Maps）

南加爾灣亞裔男殺害同住老嫗 再跳樓自殺

2022-12-14 18:57

超人氣

更多 >
放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的

放心…這7家速食店炸雞 都是真正雞肉做的
中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停
今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報
北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過
你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜

你收到這封「萬元」郵件嗎？900萬人空歡喜