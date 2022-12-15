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顧衍時、楊逸凡會計師 稅務理財線上講座

洛杉磯訊
克勤會計師事務所顧衍時（左）與楊逸凡（右）會計師將主講世界日報舉辦的「2022年終稅務理財線上講座」。
克勤會計師事務所顧衍時（左）與楊逸凡（右）會計師將主講世界日報舉辦的「2022年終稅務理財線上講座」。

世界日報舉辦 2022年終稅務理財線上講座，12月17日（星期六）下午1時起在YouTube世界日報U視頻播出，特邀業界三位知名會計師主講，均為民眾關心的經濟問題、各項稅務理財問題。

1：00pm播出：

顧衍時會計師主講：美國和世界經濟現狀分析/未來展望

克勤會計師事務所顧衍時博士（Richard Koo）CPA, MBA, PHD，畢業於台灣大學，來美深造後留普華永道負責多年，四十多年前創建克勤。

顧博士曾任教於加州大學洛杉磯分校、加州州立大學，也被北京大學、復旦大學、浙江大學等聘為名譽教授或顧問教授。他曾擔任眾院共和黨財稅委員會委員，加州代理州務卿。

顧衍時講座內容概要：俄烏戰爭對全球經濟的持續影響；中美關係的現狀、走向及對全球區域經濟合作的影響；高通膨下的利率政策對美國未來經濟的影響及可能的通貨緊縮；抗通膨法案的通過和實行引發全球經濟的新的競爭態勢。

楊逸凡會計師主講：新税盤點

楊逸凡會計師（Yvette Y. Yang） CPA, MBA, PHD，現擔任克勤會計師事務所執行負責人，為不少著名企業及個人作財稅規劃。

楊博士作為稅務經濟學者，專攻美中稅務體制比較，曾在中國復旦大學執教，也曾在加州州立大學介紹美國稅務。她應聯合國開發署之邀，曾介入中國稅務體制和金融政策的改革計劃。

楊逸凡講座內容概要：嚴重通貨膨脹下的稅務政策的調整；對弱勢群體的稅務傾斜；有學生貸款的人士需要注意善用的新稅法；對新能源的稅務政策護持，納稅人如何善用；通漲及投資市場的動盪加大退休金投入的力度；虛擬貨幣資產的最新稅務申報規則；企業法人包括小型企業主需要關注的強制法案推行；有信用卡收入的業主需要注意的稅務申報變化；針對上次稅改的某些不利條款所做的妥協補償新稅法。

民眾可上網免費觀看https://youtu.be/XTPkhuAUNPg，也可掃描二維碼。

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