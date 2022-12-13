萬一發生車禍 絕不私了 後患無窮 交給專業律師 省事省心

近30年豐富經驗的達聖聯合律師事務所，多位律師團隊，盡力爭取應有權益，一條龍服務，不獲賠償絕不收費，車禍 賠償可高達64%，專精車禍受傷、工傷、意外傷害。

住在南加州 的人出門上班、購物、日常生活等等，皆需以車代步，萬一發生車禍該如何處理呢？需要治療的人，應該先找律師再做治療還是先做完治療再找律師或是不找律師自行或找朋友與保險 公司接洽理賠？賠多少才合理？車禍發生後在多少天内需作治療？能否自己跟保險公司交涉理賠不成後再找律師？有種種不同的問題，有些人還因為對法律不熟悉或是從沒遭遇如此情況，由於自己處理不當，結果失去保險公司應該理賠而最後卻不須負任何責任的後果，自己因此得到了一個教訓，甚感遺憾及後悔。

出了車禍，將對方的駕照 、車牌、保險及個人聯繫資料都拍照或抄寫下來，馬上報警，盡可能在現場找到有力的目擊證人，並留下對方聯繫方式，如有需要就醫，立刻尋求醫療協助，並聯繫專業達聖聯合律師事務所華人 經理Steve金，Steve能說中文，當發生車禍時，肯定慌亂與驚嚇，30多年經驗的Steve協助您做最快及有效的處理。

達聖聯合律師事務所專精，車禍腦部受傷、脊椎受傷、人體傷害、行人、自行車、卡車、滑倒事故、跌倒事故。免費安排拖車、修車、醫療服務。

達聖聯合律師事務所，至今已處理數仟件車禍案件，專業服務親力親為有口皆碑，案件得不到賠償絕對不收任何律師費或其他費用。可同時幫助處理拖車租車修車及所需要的任何相關服務。

達聖聯合律師事務所華人經理Steve電話：626-284-632（阿市）、626-374-9061（鑽石吧），地址288 W. Valley Blvd., Alhambra, CA 91801。