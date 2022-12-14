Umeken年末雙重優惠 9折優惠加禮品

酵素丸

保健食品Umeken年末雙重優惠活動已開始，九折優惠加額外禮品。購買單價98元產品，九折再送價值39元維他命C丸或百億益生菌。購買單價165元產品，九折再送價值69元的發酵礦物質L鈣或大和靈芝丸；優惠至12月31日止。

該公司表示，人氣產品酵素丸長期服用排毒美容，利用酵素的分解作用將堆積在體內的毒素排出；酵素讓身體所需要的維生素、蛋白質 、礦物質、水吸收的更好，促進細胞新生，幫助修補細胞，淨化血液，分解血液中過多的膽固醇和脂肪，促進新陳代謝，酵素能增強肝臟功能，改善體質將酸性轉為弱鹼性，長期服用，可幫助人體的各項指標恢復正常。

β-葡聚糖是採用9種蘑菇提煉，可消除血液中的老化廢物，增強免疫力 ，補充體力，增強男性精力，改善高血壓 和呼吸系統的疾病。

LIPOPO脂多糖可清除體內垃圾，也是淨化人體的重要免疫細胞，預防疾病的發生，起到自然免疫力的作用。LPS可以激活巨噬細胞，從病菌和疾病中保護人體。

L&B抗皺套裝，包含豐富美麗泡沫清潔皮膚垃圾的清潔香皂，供給疲勞皮膚第一次水分的平衡美膚露，集中保濕提高彈力的保濕精華，恢復受損皮膚的除皺霜。

該公司表示， UMEKEN開發和生產了150個健康產品，在全球擁有數百萬的消費者。訂購電話國語1-888-747-3311，詳情可上網www.umeken.com，也可親臨附近的專賣店，公司在13012 Moore St. Cerritos CA 。