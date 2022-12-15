迪士尼百歲生日 北美現代汽車同慶

北美現代汽車 宣布，將成為Disney 100慶祝活動的獨家汽車贊助夥伴，與迪士尼 一同慶祝一百週年神奇慶典 (Disney 100 Years of Wonder)。此次慶祝活動旨在表彰迪士尼公司自1923年成立以來，生動故事情節以及身臨其境體驗，預計將成為迪士尼公司一百年歷史上最大規模的跨公司全球慶祝活動。

北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示，迪士尼是一個與大眾享有強烈情感聯繫，受到民眾喜愛的品牌。現代汽車重視客戶的體驗，及開車沿途時所分享的時刻與故事。他期待與迪士尼合作，通過為每一次的旅程增添一點魔法和靈感來引起情感上的共鳴。

迪士尼公司媒體娛樂部門廣告總裁Rita Ferro表示，隨著人們回顧並慶祝迪士尼創造神奇與令人難忘故事的一百年之際，很高興現代汽車能一起將這一切變回現實。現代汽車會結合最優秀的創造力與創新，在全年推出一系列的慶祝活動，並展望迪士尼的下一個一百年。此次贊助活動是現代汽車與迪士尼的眾多合作之一。

此外，現代汽車與國家地理頻道聯合創建了名為「戶外學院Outside Academy」的增強現實教育(Augmented Reality)體驗平台，讓家庭能夠探索著名的國家公園，同時激發他們創造自己的旅程。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近74萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。更多信息可到www.HyundaiNews.com、及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢。