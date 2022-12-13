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「情歌翻譯機」楊宗緯再度踏上美國 要與歌迷們一起歡度聖誕夜！

洛杉磯訊

12月24日（周六）下午4時，在拉斯維加斯雲頂大酒店（Resorts World Las Vegas）的世界級豪華劇院舉行「唯愛宗緯個人音樂會。楊宗緯將帶了精彩絕倫的電視電影主題曲要讓粉絲們ㄧ飽耳福，「涼涼」、「咱們相愛吧」、「說給你聽」「人間劇場」、「背光」、「星」「一次就好」「心安的屋簷」等等，均是歌迷們耳熟能詳的歌曲，當然還有他個人網路點聽率破千萬的經典情歌，如「洋蔥」、「紅塵來去一場夢」、「人質」、「空白格」、「其實都沒有」。除了這些歌曲，還要跟舞群一起表演的聖誕應景歌曲，這絕對是今年歲末不能錯過的音樂盛宴！

楊宗緯這次受Las Vegas雲頂集團的盛邀，也是第一位在Resorts World演唱的亞洲歌手！特別帶了他的專屬樂團，有來自台灣、馬來西亞、美國、世界各地的頂尖樂手一起共襄盛舉，為今年Resorts World世界級豪華劇院演出一場別開生面的聖誕音樂會。

楊宗緯最讓人稱道的是他獨特唱腔、富有強烈渲染力的歌聲以及撼動人心細膩的唱功，其實他從未曾受過正統的音樂敎育，學生時代經常從收音機裡錄下自己喜歡的歌曲哼唱自娛，或逐字抄寫歌詞，養成對詞曲的高度敏銳度。又憑藉天生的樂感與後天的努力，自學練就歌唱才華。

2007年參加首屆「超級星光大道」歌唱選秀節目，楊宗緯以陽剛而細膩的歌聲富有高度的渲染力，一舉震撼華語歌壇，被當時評審們讚爲「催淚歌神」，獲選第一屆「人氣王」隨即出道。以新人姿態竟獲選為蘋果日報年度十大風雲人物第一名、新浪網年度五大新人之一、Google年度熱門關鍵字排行榜的名人榜第一名以及Yahoo!奇摩年度十大新聞人物第二名。其發光熱度可想而知 !

近十年來活躍於中國大陸，他受邀於各大電視綜藝節目如

「我是歌手」

、「中國音超」

、「中國好歌曲」

、「看見你的聲音」

、「我想和你唱」

、「挑戰者聯盟」

、「天天向上」

、「天籟之戰」

、「經典詠流傳」

等，均有極高的收視與點擊率。而他的驚豔的歌聲更是許多電影、電視劇製作人的最愛，楊宗緯唱了主題曲、片尾曲或插曲有許多，都將是此次拉斯維加斯聖誕演唱會的主打。他和張碧晨為「三生三世十里桃花」獻唱主題曲「涼涼」，在youtube的歌詞mv點擊率已破億，是單曲點擊率破億的華語歌手之一，當然也會在演唱會現場帶給大家驚喜!

聯絡電話：可可假期626-677-0359 626-964-4747

電影 星光大道 劇場 蘋果 Google

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