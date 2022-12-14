江味農免費金剛經講堂 12/17上午由李秉信主講

金剛經法傳藉由網路即時播送https://youtu.be/gNs5EMu37xo，或掃描二維碼觀看。(業者提供)

江味農居士金剛經12月講堂，將於本月17 日(星期六) 早上10點，由李秉信主講 「莊嚴淨土分第十」，免費對佛學有興趣人士開放 。金剛經法傳藉由網路即時播送https://youtu.be/gNs5EMu37xo，或掃描二維碼（見圖）觀看。

江味農居士生於清同治11年，原籍江蘇江寧，自幼隨著其長輩持誦「金剛經」，結下因緣。

後來參考了11種版本的經文註疏、贊述，包括敦煌石室發現的一千多年前唐朝書法 家柳公權寫的金剛經，也有九百多年前東傳到日本 再傳回來中國的「金剛經註」，及清朝乾隆時的「金剛經疏記彙編」等，晩年講金剛經，花40年心血著「金剛經講義」。

江味農居士的後人來自台灣、僑居洛杉磯 多年的華商江家駦、李佩珍夫婦於2021年在洛杉磯柯汶那市設立「江味農居士金剛經講堂」，並自費印刷10,000本「金剛經講義 」，與各界結緣，每月還設有一場免費金剛經講座。

本次課程「莊嚴淨土分第十」，由李秉信主講。李老師知識淵博，每次的課程都條理清楚有啓發性。 希望大家觀看、分享。

預約上課電話626-838-8579 ，講堂地址 222 N, Vincent Ave, Covina, CA 。