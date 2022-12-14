中國信託銀行核桃市分行開幕 限定優惠利息4%

中國信託銀行核桃市分行。(業者提供)

中國信託銀行 (CTBC Bank) 繼11月的天普市及托倫斯市分行開幕後，在核桃 市全新開幕的核桃市分行（見圖）也開幕了，為慶祝開幕，特推出限定5個月定存4.00%年利率的優惠活動；開戶最低金額為5,000元，需為新資金。凡符合開戶所有條件，即可享此次定存優惠。

此新分行定存優惠方案，亦可在中國信託銀行天普市分行、以及托倫斯分行辦理，可至以上各新分行了解更多詳情。

核桃市位於南加州 東區，經常名列全美適宜居住及適合撫養小孩成長的城市。核桃市聚居了大量亞裔 居民，五名核桃市議會議員中有三位為亞裔。中國信託銀行核桃市分行位置便利，方便客戶到分行辦理各項業務。核桃市分行地址是515 N. Grand Ave., Walnut, CA ，電話909-903-2516。

中國信託銀行實體分行拓展計劃為提供更完整的客戶服務，目標希望成為華人銀行的第一品牌。目前全美共有19家分行遍及加州，紐約州及紐澤西州，中國信託銀行更計畫開拓更多分行於各個城市，希提供客戶更完整及便利的銀行服務。

除了實體銀行的拓展計畫，中國信託數位銀行也改版上線，整合多項轉帳和支付功能，並提供「中國信託全球速匯」，電匯至全球中國信託網絡可享有免電匯手續費，讓客戶輕鬆理財和儲蓄管理。

線上開戶３分鐘即可完成，並享有優惠利率，了解更多詳情可上網www.ctbcbankusa.com。

中國信託銀行秉持著We are Family的經營理念，除了關心客戶，更了解中小型企業的金融需求，將會持續為各客戶規畫專屬的金融理財產品，並使客戶享有全球性高品質的專業服務。