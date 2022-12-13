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飛達學院 舉辦感恩聖誕籌款活動及頒獎

洛杉磯訊

飛達學院於日前在爾灣舉辦感恩聖誕籌款活動。通過每年一次的聖誕籌款會，提供機會讓學生們展示各自參加的社團，以及表彰優秀的學生。活動特別邀請二位來賓參加：UC San Diego 聖地亞哥基因組學中心副主任朱全教授（圖右三），及UC Irvine人文學院課程與教學副院長陳勇教授（圖左一）。

飛達學院校長、飛達文教基金會董事主席Vickie張表示，飛達學院培養高中生，不只是會學習，會考試，會讀書，更重要的是通過當地的建設及全球的建設，增强對整個社會的認識，加强責任感，更重要的是要有感恩的心，心繫社區，社會，才是不乏之寶。

張校長還表示，很高興飛達學院的高中生們，在高中就有機會與UC San Diego 朱全教授學習，進入實驗室接觸高端科研項目。非常關心華裔下一代的UC Irvine人文學院陳勇教授，與朱全教授在加大系統是很有名氣的，他們在今年暑假還輔導了飛達的學生做富蘭克林暑期研究項目。

飛達教育創辦人兼執行長魏昕老師（圖右一）介紹了優秀學生Grace 朱，Grace學習成績非常好，是全國奧林匹化學比賽前150強，小提琴也拉的非常好，是飛達的驕傲。當天也特別為Grace 朱（圖左三）頒發獎狀及獎金，Grace 朱去年暑假做了一個高深的科研項目，獲得并列第一名的優異成績，獎金各5千元。

紐約時報在12月2日的教育專刊特別報道了，亞裔團體告哈佛的案子，引起了美國主流的關注，特別採訪了魏昕老師，也提到了以後亞裔學生申請好的大學越來越難。

UC Irvine人文學院陳勇教授在接受採訪時表示，希望利用學校的資源與社區的支援結合，來幫助下一代更好的成長，飛達的跨學科的研究，讓學生早日接觸科研研究，瞭解研究的重要性，收集資料，確定課題等。UC San Diego 朱全教授表示，她的二個孩子都是飛達的學生，她很感謝飛達的教育。

飛達教育有近30個學生社團，高一的Rachel Yuan表演了青春洋溢的舞蹈，9年級的Minnie Chi 表演聖誕歌曲，William Liang 表演空手道。本季度富蘭克林科研究學習項目第一名獲得者Grace 朱，表演了小提琴獨奏。電子藝術團，象棋社團，國際學生互助社團，火箭隊，青少年公共事務等社團負責學生，分別介紹了自已的社團。

飛達教育電話1877-838-8738。

教育 亞裔 紐約時報

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