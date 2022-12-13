e-Dream牙科集團 植牙優惠價1300元

e-Dream 牙科集團現正推出植牙優惠：植牙體+植體基座+金屬貼瓷牙冠 1300元，植牙療程贈送一次免費洗牙（一人一次）， 以上不能與其它折扣同時使用。他們接受Liberty紅藍卡 PPO計畫。

牙齒的健康是維持牙周穩定的最重要基礎，如果有缺牙，一般可做植牙、固定假牙或活動假牙。假如有缺牙遲遲未補，小心健康牙齒也遭殃，缺牙會讓咀嚼功能低落，不只阻礙營養攝取，更可能造成咬合崩壞，剩餘牙齒會咬合創傷，整口牙齒動搖形成牙周問題，也可能發生咀嚼肌肉痠痛僵硬、甚至顳顎關節、骨質流失、鄰牙傾倒、對咬牙變長、臉歪嘴斜，問題等等。

e-Dream 牙科集團在Arcadia 社區已有十年歷史，他們的服務範圍廣泛，從常規牙齒檢查，到美容和手術 。 無論需要 X 光片、檢查、清潔、簡單充填還是根管治療，他們都能提供保障。 他們的全方位服務提供：口腔手術、牙周病、牙冠和牙橋、種植體、透明矯正器治療、牙齒美白等。 他們還有兒童牙科，對年輕的患者給予額外的照顧。

兩個診所地址：亞凱迪亞 4129 E. Live Oak Ave，電話626-446-4124。洛杉磯2727 W. Olympic Blvd #311，電話213-365-2360。