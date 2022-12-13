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世界日報12/17舉辦 年終理財稅務線上講座

洛杉磯訊
楊逸凡會計師
楊逸凡會計師

世界日報「2022理財稅務線上講座」，將於12月17日（星期六）下午1時起舉辦，歡迎有興趣民眾屆時上線免費聽講。

經濟數據疲軟，通貨膨脹，民眾、公司老闆， 要如何做好年終稅務規劃？在合理合法的情況下，真正達到省稅目的。因此本報特邀請業界知名會計師，針對中期選舉後的稅改有哪些改變；美國歷史上最宏大的綠能源刺激税收方案，對個人和企業帶來哪些影響；要如何最大限度地增加退休賬戶的供款等等問題、作深入的講解分析。

17日下午1時的講座，主講人是克勤會計師事務所 （Koo,Chow & Co.LLP）創辦人顧衍時會計師、與執行負責人楊逸凡會計師。

顧衍時會計師（Richard Koo ，CPA, MBA, PHD）講題是「美國和世界經濟的現狀分析及未來展望」。主要內容包括：俄烏戰爭對全球經濟的持續影響；中美關係的現狀、走向及對全球區域經濟合作的影響；高通貨膨脹下的利率政策、對美國未來經濟的影響及可能的通貨緊縮；“抗通膨法案”的通過和實行引發全球經濟的新的競爭態勢。

楊逸凡會計師（Yvette Y. Yang， CPA, MBA, PHD）講題是「新税盤点」。近年來，政經社會多重因素交叉影響，時局不甚安定，她以2021、2022和2023三年比較的方式介紹稅務的改變和對局勢的呼應，以幫助讀者做好年終稅務規劃。主要內容包括：嚴重通貨膨脹下稅務政策的調整；對弱勢群體的稅務傾斜；有學生貸款的人士需要注意善用的新稅法；對新能源的稅務政策護持，納稅人如何善用；通漲及投資市場的動盪加大退休金投入的力度；虛擬貨幣資產的最新稅務申報規則；企業法人包括小型企業主需要關注的強制法案推行；有信用卡收入的業主需要注意的稅務申報變化；針對上次稅改的某些不利條款所做的妥協補償新稅法。

17日下午1時50分的講座，主講人是楊光明會計師(Robert Yang)，講題是：美國歷史上規模最大的綠能源刺激稅務方案（2022 Green Energy Tax Incentive Planning），2022年公司企業省稅新亮點，降低通貨膨脹法 (IRA)，減輕能源所造成通膨壓力，擴大現有179D稅收抵免，為房主、建築業主和承包商提供多項激勵措施，以達到更高的能源效率，更重要的是減少溫室效應。購買新舊電動車，可享有的稅務折扣等。

要想瞭解年底前還可以做那些調整來省稅，及明年新稅的展望，可在17日下午1點開始，上世界曰報U視頻觀看2022稅務理財講座。

更多內容請關注本版12月16日（星期五）的介紹。

顧衍時會計師
顧衍時會計師
楊光明會計師
楊光明會計師

通貨膨脹 退休金 綠能

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