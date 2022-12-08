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年底節稅有妙招省很多 12月17日專家詳解

洛杉磯訊

世界日報「2022理財、稅務線上講座」，將於12月17日（星期六）下午1時起舉辦，歡迎有興趣民眾屆時上線免費聽講。

經濟數據疲軟，通貨膨脹，擁有高收入的民眾，公司老闆， 要如何做到每年度的稅務規劃，在合理合法情況下，真正達到省稅目的。因此本報特邀請業界有關專家，針對中期選舉後的稅改有哪些改變，美国历史上最宏大的綠能源刺激税收方案，對個人和企業帶來哪些影響。年底送禮， 那些產品可享抵稅優惠。要如何最大限度地增加退休賬戶的供款等作深入的講解分析。

以下是講座的時間、主講人、及講題：

17日下午1時的講座，主講人是克勤會計師事務所（Koo,Chow & Co.LLP）負責人顧衍時會計師、與楊逸凡會計師。

顧衍時會計師講題是：美國和世界經濟的現狀分析及未來展望。楊逸凡會計師講題是：新税盘点。將對稅法進行分析或可能通過的稅法予客觀預測，側重於年底如何善用現有稅法和可能新法，以期對企業和個人的總體規劃有所助益。

17日下午1時50分的講座，主講人是楊光明會計師（Robert Yang），講題是：美國歷史上規模最大的綠能源刺激稅務方案（2022 Green Energy Tax Incentive Planning），2022年公司企業省稅新亮點，降低通貨膨脹法（IRA），減輕能源所造成通膨壓力，擴大現有179D稅收抵免，為房主、建築業主和承包商提供多項激勵措施，以達到更高的能源效率，更重要的是減少溫室效應。購買新舊電動車，可享有的稅務折扣等。

要想瞭解年底前還可以做那些調整來省稅，購買那些禮品送人還可抵稅，可在17日下午1點開始，上YouTube的世界曰報U視頻，觀看2022稅務理財講座。

綠能 通貨膨脹 退休 電動車 世界日報

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