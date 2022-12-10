正官庄高級紅蔘產品 高麗蔘萃取液 引進美國市場

為趕上聖誕和年終送禮季節，韓國人蔘公社首次向美國市場引進「高麗蔘萃取液 - 天蔘」，以滿足美國民眾對草藥和天然補充劑日益增長的需求。「天蔘」是以僅佔紅蔘總產量0.5% 的頂級紅蔘，採用120年的悠久專業技術製造。

「高麗蔘萃取液 - 天蔘」顧名思義就是上天賜予的人蔘。正官庄的高麗紅蔘產品都是由逾 15 年經驗的匠人精心處理。他們以人手檢查 6 年根紅蔘的根部，根據其嚴格標準對每一支紅蔘進行分級。他們會檢查其成分、體形、顏色和外層，將其分為「良、地、天」三個等級。 其中「高麗蔘萃取液 - 天蔘」就是最高等級。

正官庄長久以來在韓國是受歡迎的伴手禮，曾贈送給教皇約翰-保羅二世、和國家主席習近平 等政要。2013年伊麗莎白二世訪問韓國時，正官庄「高麗蔘萃取液 - 天蔘」更是公開呈獻給女王的國禮。由於其每年產量有限，「高麗蔘萃取液 - 天蔘」往往剛抵達零售點即被搶購一空；它被公認是高級的名貴禮品。

天蔘在美國的推出，正值人們對草藥或天然補充劑需求旺盛之時。據發佈的消息，Data Bridge 市場研究公司分析2021年草藥茶市場價值為32.9017億美元，預計到 2029 年將達到54.4522億美元，在 2022-2029 年的預測期內，年復合增長率為6.50%。進一步分析指出，消費者更傾向於飲用安全和天然的茶葉，而非基於化學的茶葉。

此外，草藥飲料近年來在美國市場也是銷量陡增。根據 Vantage 市場研究公司的報告，從 2021年到 2028 年，全球草藥飲料市場預計將以 5.1% 的年平均增長率急增，在 2028 年達到24.5億美元的市場價值。

韓國人蔘公社美國辦事處總裁Heung-Sil Lee 表示：「紅蔘是一種產能有限的特殊健康功能食品，特別是高麗蔘萃取液 - 天蔘，每年的供應量稀少，所以要把它引進給美國消費者並不容易。現我們很高興終於能夠在美國市場推出」。

在過去千年裡，高麗人蔘出色的功效和高品質一直受人追捧。根據 2021 年Euromonitor報告，韓國首屈一指的人蔘品牌正官庄、在人蔘類別佔有 48.3% 的全球市場份額，其作為世界第一紅蔘品牌的聲譽益見鞏固。

韓國人蔘公社（KGC）是首屈一指的人蔘品牌。始創於1899年的 KGC 是經得起考驗和值得信賴的草藥膳食補充劑製造商，提供最高品質，以傳統方式栽種收成的高麗紅蔘產品。除了韓國外，KGC 在美國、中國、日本 和台灣設有四個地區總部，其產品出口到 40多個國家。KGC 的品牌系列包括KORESELECT、正官庄、Good Base 和彤人秘，其世界市場佔有率超過 40%，業務遍及亞洲、歐洲、中東地區和美國。KGC品牌下的 250 多種卓越產品，均使用最優秀的人蔘與上等草藥和材料結合而成，以滿足每個人的需求。更多訊息，可上網 https://www.kgcus.com/。