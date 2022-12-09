北美華人會計師協會 12/10,11線上專業講座

講座預約二維碼

北美華人 會計師協會4日在工業市舉辦的現場講座，14位專家講員內容精彩實用，觀眾熱情踴躍，當天現場參加人數爆棚，為因故而無法到場參加的民眾，該會計師協會訂本周六（12/10）和周日（12/11）下午2時至4時30分，與洛杉磯 華僑文教服務中心、和橙縣華僑文教服務中心，再共同舉辦舉辦兩場線上的「年末財稅法律專業講座」。

無論你在全美或是全球哪個城市都歡迎上線參加，二場主題都是圍繞著華人最關心的財稅法律生活等最新資訊和年底財稅規劃而準備的。

北美華人會計師協會會長張青表示，無論是線下或是線上專業講座，邀請的主講來賓都是在該領域菁英知名專業人士，北美華人會計師協會希望盡其所能匯集更多、更全面的最新財稅法律等專業知識分享給在美各地僑胞，讓大家提前做好財稅規畫，幫你省稅賺錢，爲你的理財投資 保駕護航，藉此也提早送給自己及全家一份聖誕大禮包。二場線上講座內容不同，乾貨滿滿，不要錯過。

周六的線上講座需要提前預約打電話、或發郵件、或掃描二維碼（見圖）註冊Zoom。周日講座，需要WebEx線上會議軟件，輸入會議ID及密碼（Meeting number: 2555 898 9102；Meeting password: 9999），即時登陸上線即可。報名專線 626-446-1448 或 email： [email protected]。