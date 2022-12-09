我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元鈔票首度出現2位女性簽名 明年初開始流通

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

安博年度產品 第十代電視盒上市

洛杉磯訊

2023最新安博電視盒第十代全新上市（見圖）。一鍵連接網絡，眾多華語影視節目，無論收看高清連續劇，電影，還是電視直播頻道，都讓用戶那麼愜意自在，輕鬆享受視覺盛宴。原價$238，聖誕節優惠期間（全美包郵包稅， 再贈送$15折扣碼），另赠送迷你鍵盤，一到三個工作天送達。

第十代盒子UBOX10通過網路連接，收看1300多個來自世界各國及地區電視直播頻道，中國大陸，台灣，香港，日韓，東南亞，北美等等，支持多個頻道24小時回放；每天收看最新連續劇，電影，體育頻道、綜藝節目、少兒動漫、成人私密影視，不附帶任何廣告。

一次購機，無月費，無會員費，無廣告。凡於該店購買，免費提供主機一年保固，免費更換；加上有經驗豐富的團隊提供售後服務，讓用戶買的放心。

承襲安博前幾代出色技術，UBOX10全面升級CPU及各主要硬件，兼容性更強，速度更快，支持WiFi 6，增加全球CDN節點加速，傳輸更快更穩，強悍的硬件讓你收看影視更加流暢，直播頻道一秒鐘完美轉台，享受無卡頓體驗。全新打造的藍牙與紅外線一體化遙控器，自帶語音功能，讓用戶操作更方便，更智能化。最新安卓12.0系統，讓第十代擁有更人性化的全新界面；全面實現男女老少都能聽鬆上手。

只需鏈接網絡，立享觀影，無地域時空限制。團隊每天更新豐富影視內容，滿足各類收看需求。安博第十代盒子流暢的觀影體驗，簡潔的開機畫面，是很好的選擇。

歡迎購買安博盒子做為聖誕節禮品。安博授權代理商（美國）M2 GLOBAL TECH。產品詳情及購買可瀏覽網站www.unblocktechusa.com。折扣碼：holiday23 ($15 off)；微信：M2-STAR ；LINE: 626-392-9060；City of Industry工業市倉庫預約自取。

聖誕節 電影 微信

上一則

世界晚報／廣場舞大媽張牙舞爪哈哈笑 鬼畜如「殭屍」

下一則

便宜連線計畫 12/10免費送筆電

延伸閱讀

「浴室小物」來裝飾聖誕樹 她的巧思網友讚翻：超可愛

「浴室小物」來裝飾聖誕樹 她的巧思網友讚翻：超可愛
吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難

吾爾開希節目中犯氣喘找不到藥 一度呼吸困難
B站開啟新一輪裁員 直播及漫畫是重災區

B站開啟新一輪裁員 直播及漫畫是重災區
聖誕節火災高發期 消防局籲安全用電

聖誕節火災高發期 消防局籲安全用電
聖誕節謝師 禮品卡最受歡迎

聖誕節謝師 禮品卡最受歡迎
華府迎白色聖誕？ 30年來僅1回

華府迎白色聖誕？ 30年來僅1回

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
嫌疑男子拔出武器，威脅女子要求發生性關係。（爾灣警方提供）

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

2022-12-02 15:02
每年感恩節和聖誕節，家長為表謝意都會送老師禮物。一些華人家長內捲嚴重，甚至送老師愛馬仕包包。（讀者提供）

節日謝師 華人竟送愛馬仕包

2022-12-03 02:17
有華人長者晾曬在窗外的衣服，被公寓管理方丟到地上或垃圾桶中。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

2022-12-02 14:53
老虎機的聲光設計吸引老年玩家。（受訪者提供）

為何賭場老人瘋狂拍打此機器？ 華人賭客一語道破

2022-12-05 14:55

超人氣

更多 >
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消

席琳狄翁宣布罹患罕見疾病僵硬人症候群 演唱會取消
影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣
巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？
這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有