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A Plant Dental 植牙等多項牙科優惠中

洛杉磯訊

位於庫卡蒙格牧場市（Rancho Cucamonga）的A Plant Dental，現正提供植牙等多項優惠：

（1）瑞士植牙品牌Straumann植牙體+全瓷牙冠，現金優惠價，一顆牙 2500元 (他們也提供其它品牌植牙體，可去電諮詢) 。

（2）新病患現金優惠：第一次檢查，一般洗牙，Xray ，優惠價70元。

（3）韓國植牙品牌Hiossen現金優惠1200元一顆。他們接受Liberty紅藍卡PPO計畫。

A Plant Dental地址在7333 Hellman Ave., Rancho Cucamonga，電話909-483-0600。營業時間：週二、三、五早上9時至下午6時。

A Plant Dental的服務範圍廣泛，從常規到美容和手術。 無論是數字 X 光片和檢查、清潔、簡單充填。還是根管治療，他們都能提供保障。 他們還提供改善你笑容外觀的治療方法，讓你獲得應得的自信提升。 牙齒美白、口腔外科、基礎與修復牙科、牙根、植入物、透明矯正器治療、牙周病、普通牙科。同時也有兒童牙科，對年輕的患者給予額外的照顧。

去看牙醫對某些患者來說可能是一種艱難的經歷，A Plant Dental會花時間了解患者的疑慮，回答問題，讓患者對他們的工作具有信心。

A Plant Dental的牙醫接受最新的牙科技術培訓，使用高質量的技術和材料進行手術，並致力於為病患提供優質的護理。

他們每位工作人員也都是牙科患者，因此他們確切地知道需要護理的感覺。他們的經驗告訴自己要注意和理解病患的需求。

手術 紅藍卡

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