國泰銀行基金會 2022年度獎學金名單出爐

國泰銀行基金會公布2022年度獎學金的獲獎名單，共有20名高中生獲得每人1,000元的獎學金（見圖）。這些學生於今年秋季開始全職就讀四年制大學，獲得的獎學金用於支付其大學學費。

國泰銀行資深副總裁兼社區發展總監William E. Becker表示，獲得獎學金的學生們在學業上的成就、卓越的領導力、以及對社區服務的熱忱，讓人印象深刻。期待在未來的幾年繼續發展這個獎學金項目，幫助更多的年輕一代開拓未來、達成夢想。

國泰銀行基金會聯合主席Deborah Ching，並向亞太社區基金會（APCF）表示感謝，因為過去四年，亞太社區基金會一直擔任國泰銀行基金會獎學金的項目管理員。

今年，國泰銀行基金會共收到了314份獎學金申請，申請人分別來自加州 、紐約州、華盛頓州、伊利諾伊州、德州 、馬里蘭州、麻州、新澤西州 及內華達州。亞太社區基金作為項目管理員審閱了所有申請材料，並將候選人範圍縮小至287人。隨後，由國泰銀行員工組成的委員會審閱了287名候選人的申請材料，並最終選出獎學金獲得者。

本屆獎學金獲得者有南加州Aman Kumar、Metztli Carbajal，北加州Janice Tran、Mohammed Lashuel，伊利諾州Jala Taylor-Pickett、Jessica Zhang，馬里蘭州Carolyn Pham、Fiona Persaud，麻省Asmy Sylvain、Favour Ejims，內華達州Lisa Guerrero、Nishelle Phansalkar Michalik，新澤西州Adalia Fragoso、Tiffany Caba，紐約州Afua Siaw、Xingyi (Cindy) Zheng，德州David Dzul、Jean Botani，華盛頓州Quyen To、Vichet Ros。

國泰銀行基金會成立於2002年，將推動廉租房、社區和經濟發展及教育視為己任，並支持有益於社區進步、和文化與藝術、健康與社會福利、環保與公眾服務相關的項目。了解更多信息，可瀏覽cathaybankfoundation.org。