美國互惠財富集團 費城分公司盛大開業

美國互惠財富集團（Sky Vision Holding）費城 分公司於近期盛大開業，現場舉辦了隆重的開業剪彩慶典（見圖）、及持續兩天八場的頂級專業培訓活動。

費城分公司的開業典禮，現場邀請了近百名來賓，包括社團領袖、大型金融保險 公司代表、各州經紀人代表，還有知名律師、會計師等專業人士等參加。互惠創始人及CEO Tiffany女士在典禮中發表演講。

此次開業慶典不僅標誌著互惠財富在美東專業金融服務的擴展，更意味著將有更多的金融理財產品和服務，提供給美東的客戶和經紀人夥伴。

互惠財富本次新增費城分公司，位於美國東岸物產豐富，具歷史氣息的賓夕法尼亞州東南部，處於華人聚集的地段。費城是賓州最大城市，也是最大的經濟體城市，費城分公司的成立將與洛杉磯 總部遙相呼應，便捷服務美國東岸各地的客戶和經紀人，為經紀人提供相互交流和學習的平台，同時不斷吸引行業優秀人才加入。

費城分公司團隊精英薈萃，專業經驗豐富，其中不乏律師、會計師等專業人士。到目前為止，費城分公司已經和集團總部一起，為美東客戶和經紀人提供十幾項專業金融產品，包括高端人壽保險、家族辦公室、PPLI、保費融資、跨境稅務規畫、頂尖名校教育、全球資產管理等等。

美國互惠財富集團表示，20多年來他們以洛杉磯為中心，拓展了爾灣第二總部和多家分公司，以及全美50州的辦公室，總部自有物業超過3萬尺，旗下簽約經紀人遍布全球，集團獨創「創享家」全球綜合創業平台，提供獨一無二的業務提昇機會，目前已經吸引上萬人加入。

互惠財富不斷推出保險理財產品，不斷吸引更多優秀金融專業人才共同進步發展。創始人 Tiffany Xu女士表示，互惠財富不斷發展進步並對專業經紀人提供充分培訓，對提高行業專業水平、加強經紀人業務能力，以及業界溝通與交流起到了促進作用。未來，互惠財富會持續推出豐富專業的產品、豐厚的佣金回報、最先進的團隊制度等，歡迎有志在金融保險領域的優秀人才加入互惠大家庭。