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韓國城名品SYTK牛骨湯店 物美價平

洛杉磯訊
韓國城話題名品SYTK Sullungtang牛骨湯。(業者提供)
韓國城話題名品SYTK Sullungtang牛骨湯。(業者提供)

味道正宗，價格親民的韓國城話題名品SYTK Sullungtang牛骨湯店 ，全天人潮不斷，無論是堂食還是外帶，小菜一樣不少，還附營養米飯(由12種米調配)。7天供應特價早餐，7點至上午10點，牛骨湯，解酒湯 (Shiitake Beef Soup) ，乾魚湯等都是10.96元。

該店的料理真材實料，牛骨湯，解酒湯，乾魚湯等是12.33元。很多住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很正宗。

老闆表示，目前物價飆漲，但他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，並設定了為客戶提供三個滿意的目標：價格，美味，親切。

老闆還表示在韓國城開店，競爭非常激烈，從價格到食物的美味和食材的質量，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭絕對是關鍵。該店使用經過48小時燉煮的濃湯頭。豐盛的食材及清爽的牛肉湯吸引了很多回頭客。

該店的解酒湯，辣牛肉絲湯，牛膝骨湯，牛排骨湯，及下酒菜韓式滷牛肉都是該店的人氣招牌。訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA。

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