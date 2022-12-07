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理想地產管理部 為業主擴大利潤並減少煩惱

洛杉磯訊

購屋置產是許多華人喜歡的理財方式，但如何收租管理卻是一個複雜問題。理想地產管理部表示，他們的工作就是為業主擴大利潤、並減少煩惱。

理想地產成立於1982年，設有地產買賣、地產管理、地產建設、地產投資、和地產開發等五個部門，是洛杉磯地區最大的地產管理公司之一。他們的地產管理項目包含：住家式產業如公寓、共渡公寓、和獨立屋。商業式產業如辦公樓、購物中心、和工業園區。

自1982年，越來越多的亞裔移民進入洛杉磯，理想地產看到市場的潛力，設立買賣部門，利用公司多語人材的優勢，為新移民提供良好的服務。1983年，該公司擴大成立地產管理部門，幫助客戶管理各類投資產業。1985年，地產開發部成立，之後陸續與建了許多共渡公寓、購物中心及辦公大樓，以滿足市場的需求。

在市場動盪的九十年代，理想地產以穩定持續增長的業積，而成為南加州地產界的佼佼者。

他們的地產管理部門，目標是為業主提高收租比率、降低支出費用、擴大投資利潤以及減少業主責任，以幫助客戶產業增值。地產管理部以提高收租率、降低空屋率、嚴格控制維修支出的整套規劃，並減少投資者的責任與義務，來幫助投資者獲得高利潤。

在提高收租率上，通常房客會對產業的狀況或服務不滿而不付房租，理想依照周的管理方式，定期派人作產業巡視，內容包括檢查產業外圍環境的整潔和園藝，和房客溝通並了解他們的需要及解決他們的問題，同時公司將嚴格執行租約條款，按時收租，糾正違約行為。

在降低空屋率上，為使空屋率降低，他們以最短的時間整理空屋，放置出租標誌和刊登廣告，並審核申請者的信用和租屋記錄，以確保客戶權益。

在控制維修支出上，該公司產業管理的數量龐大，建材商與維修公司以最低價錢提供優惠。如果價格超出預估範圍，他們會為業主重新找三家廠商以作比較和評估。

在減少投資者的責任與義務上，為了幫助投資者把風險與責任降到最低限度，他們會確保產業有足夠的火險與責任險，他們也會仔細審閱產業的每一份合同和協議，同時將政府最新通過的法律條例，以定期培訓的方式傳授給職員。

他們每個月並向業主提報租金流動表、收支平衡表、支出明細表、和所有支出帳單的影印件；提供完善專業的服務，消除投資者在產業管理中煩惱。想做免費產業管理評估，可電1- 800-763-8888或626-289-8888洽理想地產管理部。辦公室地址在625 E. Main St., Alhambra。

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