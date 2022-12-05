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首屆 [元宇宙國際時尚旅遊大賽] 南加州閃亮登場

工業市即時報導
大賽主辦方洛杉磯分賽副主席兼區首席執行官Katrina Yu(左五)、SALLY SPA AT PACIFIC PALMS RESORT創辦人Sally Wei(右五)以及評委團賽前採訪合影。（本報記者攝影）
大賽主辦方洛杉磯分賽副主席兼區首席執行官Katrina Yu(左五)、SALLY SPA AT PACIFIC PALMS RESORT創辦人Sally Wei(右五)以及評委團賽前採訪合影。（本報記者攝影）

由美國星宇文化集團發起，洛杉磯時尚傳媒、KYSL專業模特形體禮儀培訓機構，及SALLY SPA AT PACIFIC PALMS RESORT聯合主辦的——2022 [首屆元宇宙國際時尚旅遊小姐暨國際時尚旅遊先生大賽]洛杉磯初賽， 12月4日下午在工業市Gensbox創新工場閃亮登場。洛杉磯分賽副主席兼區域首席執行官Katrina yu 、洛杉磯分賽區秘書長Sahra Wang 、SALLY SPA AT PACIFIC PALMS RESORT的創辦人Sally Wei女士，作為主辦方致歡迎詞。新聞發布會由國際時尚旅遊小姐選美大賽洛杉磯賽區歷屆比賽主持人楊洋，以及楠楠主持，包括亞凱迪亞新科市議員王愛琳女士等數十名商政要員、娛樂明星以及時尚達人受邀參加當天活動。

評委団成員包括好萊塢比佛利山莊設計學院院長名人設計師 Sonia Ete、東北育才學校美國校友會會長Jack Shao、中國第一男模時尚先生David Xi 、第23屆世界模特小姐大賽中國區總決賽冠軍Meng Li、第16屆世界模特小姐大賽中國區總決賽冠軍全球亞軍Maggie Ma、Mach One Air Charter Inc. CEO Jerry Mao、著名舞蹈老師及好萊塢演員製片Tony Saddul等。

當天比賽服裝展示環節，俊男靚女們首先展示身著休閒服飾的一面，接下來是泳裝及禮服比拼環節。選手們才藝展示包括獨唱、長笛、鋼琴獨奏、恰恰舞及小提琴演奏等。 KYSL Studio的小模特們也進行了精彩的 「潮童開場秀」 及「潮童服裝秀」。優質模特教育機構KYSL Studio是由著名模特、職業模特導師Katrina Yu禹曉創立，有著專業的師資隊伍，包括首席導師Jing Wan、首席導師 Vicky Xu、首席導師 Maggie Ma等。擁有專業教學模式，結合國內外權威模特賽季、娛樂演出公司、各大商業活動、多媒體推廣、各大媒體電台專訪、影視傳媒發展聯盟及高爾夫學校等運營平台，學員均有機會參與矽谷時裝周、中國時裝周及各大品牌秀場、服裝服飾廣告、奢侈品牌形象代言、以及多媒體娛樂平台演出。

國際時尚旅遊小姐選美大賽由美國星宇文化集團在加州舊金山創立，2017年由洛杉磯時尚傳媒引進南加州舉辦首屆分賽，宗旨為搭建國際時尚平台、宣傳獨特旅遊文化、發掘打造明星超模、立志打造世界頂級選美大賽。過去三年內在世界各地開設20個分賽區，成為享譽國際時尚文化旅遊領域的IP 品牌。2022年在美國范圍內賽區包括洛杉磯賽區、紐約賽區、舊金山賽區、波士頓賽區及邁阿密賽區等。

洛杉磯賽區今年更獲得鑽石贊助商 BEAUPAN USA, INC （CEO）：Peter Cj. Pan先生大力支持、傳統燒臘餐飲企業代表Jimmy Ha先生鼎力支持、黃金贊助商BDC傳媒公司Dani Yu /Marina 全力支持，Nina Zhou珠寶品牌、袁老四時尙火鍋、郎酒集團，以及夠酷汽車、美國閃耀影像工作室、洛杉磯Shine婚紗婚禮館、Bing Lu會計師事務所、「Walnut International Montessori School」 Connie Sun女士，小天鵝餅店，夠酷汽車，華語電影聯盟駐美代表石譚軒，ZAIA建築公司/ Gensbox 創新工場等等贊助商支持。

今年美國星宇文化集團推出以國際時尚旅遊小姐選美大賽為核心的手機APP-「StarA」，世界各地賽區佳麗都可以更方便的報名參選及隨時發布自己精彩瞬間， 讓關注大賽的各界人士可以更加清楚參賽者動態及參與線上投票。同時本次大賽將結合元宇宙、WEB3、NFT等最新科技慨念，打造一場前所未有、創新獨特、科技加時尚的盛典。

洛杉磯總決賽將於12月17日下午4時，於奇諾市機場舉行。地址是7000 Merrill Ave. Box 63 Building A544, Hangar F3, Chino, CA 91710。決賽現場將在機場停泊的豪華私人飛機，以及夠酷汽車贊助的頂級超跑簇擁下進行，這也是繼2021年國際時尚旅遊小姐大賽全球總決賽在舊金山大黃蜂航空母艦博物館舉行之後，活動再次選擇在航空旅遊主題相關的比賽場地展演。比賽歡迎15至29歲的各族裔男性、女性報名參賽。洛杉磯總決賽購票電話1-626-512-0592或1-626-548-0565。

大賽選手自我介紹環節。（本報記者攝影）
大賽選手自我介紹環節。（本報記者攝影）
大賽主辦方、評委團、參賽選手等集體合影。（本報記者攝影）
大賽主辦方、評委團、參賽選手等集體合影。（本報記者攝影）

時尚 洛杉磯 舊金山

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