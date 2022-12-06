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Ramon吳賭城地產說明會 介紹高爾夫球社區房產

【洛杉磯訊】

拉斯維加斯地產專家Ramon吳，將於12月10日及11日（星期六、日）在洛杉磯舉辦兩場地產說明會，與大家面對面交流，講解拉斯維加斯的房市，及回答諸多房地產熱門問題，教大家如何使用AI科技節省數十萬房貸利息支出，以及介紹低於市價的優雅高爾夫球社區。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是10日下午2時至4時，地址10504 Lower Azusa Rd Suite 103, El Monte。11日上午10時至12時，地址18931 Colima Rd., Rowland Heights（Rowland Plaza / Greenland超市）。

Ramon吳表示，內華達州是今年最受歡迎的搬遷州之一；人口普查顯示，過去幾年人口增長了45%，並且仍然繼續增長。拉斯維加斯有很棒的夜生活，大多數搬到內華達州的人都認為價格便宜，相同的房子與環境，與南加州相比價格是半價。他介紹位於 Rhodes Ranch華麗的高爾夫球場後面，高爾夫社區內具保安門控的房屋，社區內有游泳池和水上樂園、室內和室外籃球場、健身房、迷你圖書館、網球場、室內壁球場。

內華達的生活成本低，是退休的好地方，很多加州人、紐約人及華盛頓州的人，退休後會搬到內華達州，大量的高爾夫球場，對退休的人來說是一個很大的吸引力。

內華達的稅率低，沒有企業所得稅、沒有企業股份稅、沒有財務稅、沒有個人所得稅，居民也可以得到稅收減免，內華達州沒有州所得稅，購買食品或藥品也不徵稅。

內華達州有很多工作，但並不全都在賭場。有很好的工作和醫療保健，他們一直在尋找護士、教育、採礦、建築、政府職位。在過去的幾年裡，幾家科技公司搬進了維加斯，幾乎所有的廣告都提到他們每年有三百天的陽光，也是低犯罪率的地方。

內華達州 退休 加州

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