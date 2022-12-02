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糕餅慶佳節 大華超市南加試吃登場

洛杉磯訊
大華台灣糕餅禮品節溫暖獻上。（大華超市提供）
大華台灣糕餅禮品節溫暖獻上。（大華超市提供）

年末佳節將近，無論是走親訪友還是自己享用，精緻誘人的糕點，是每個人心中必不可少的節日味道。大華超市作為全美領先的亞洲連鎖超市，在這個美好的時節，為顧客溫暖獻上一場甜美香甜的糕餅慶典。 11月25日至12月29日，大華台灣糕餅禮品節華麗登場。

加州參與分店及促銷活動時間如下：12月2日至4日，12月16至18日， 羅蘭岡分店和爾灣庫爾富(Culver)街分店。12月3日至4日，12月17日至18日在安那罕分店、哈仙達岡分店、聖蓋博分店和 聖地牙哥分店（San Diego (Clairemont Mesa)）

這些分店將進行免費試吃及花樣促銷活動，與社交媒體抽獎贈送禮卡活動。十分誠意帶給您滿分體驗，期待您的光臨。同時舉行的買贈活動內容如後：購物滿88元及以上（稅前）憑小票領取一盒義美黑糖珍珠雪糕。購物滿100元及以上（稅前），憑收銀小票領取驚喜禮品。贈品憑收據領取，每張收據限領一份，數量有限，送完即止。買贈活動僅限參與分店。

大華超市聯合台灣外貿協會和台灣經濟部國際貿易局，為顧客精選正宗台灣風味糕餅，無論是最具代表性的鳳梨酥還是傳統酥香的太陽餅；細膩香滑的綠豆糕還是鹹香滿溢的蛋黃酥，大華超市給顧客帶來多樣選擇，將傳統好味端上顧客的餐桌。

加州 聖蓋博 南加

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