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台灣民雄金桔商品 核桃市將試吃

記者江碩涵／綜合報導
金桔是華人家中常見的水果，不過好吃的金桔加工品在市面上卻很少看見，近期美西也買得到金桔商品，令不少人眼睛為之一亮。（記者江碩涵／攝影）
金桔是華人家中常見的水果，不過好吃的金桔加工品在市面上卻很少看見，近期美西也買得到金桔商品，令不少人眼睛為之一亮。（記者江碩涵／攝影）

加州不少華人獨立屋院子都有種金桔，金桔是華人家中常見的水果，不過好吃的金桔加工品在市面上卻很少看見。專營台灣食品的iTaiwan Foods近期從台灣民雄進口了當地小農作物「民雄金桔」的金桔醬、金桔乾和金桔酥到美國，成為第一家專門代理小農金桔商品的食品進口商。

這批金桔產品日前才剛到美國，iTaiwan Foods將在南加北加兩地分別舉行金桔商品試吃會。首場將在核桃市的Walnut店（地址：20817 Valley Blvd., Walnut, CA 91789）舉辦，時間是本月9日至11日，屆時不僅有金桔商品試吃活動，同時也有許多台灣商品的銷售活動。

iTaiwan Foods近期從台灣民雄進口了當地小農作物「民雄金桔」的金桔醬、...
iTaiwan Foods近期從台灣民雄進口了當地小農作物「民雄金桔」的金桔醬、金桔乾和金桔酥到美國，有機會打入美國主流市場。（iTaiwan Foods提供）

iTaiwan Foods創辦人Anthony Wu表示，他原本在矽谷半導體科技業工作了十年，看到這裡許多華人、台灣人喜歡台灣獨有的商品，因此開始投入食品進口商的業務，在疫情期間沒想到事業迅速成長，如今不僅在北加有店面，南加也有了實體店面。

iTaiwan Foods創辦人Anthony Wu希望將台灣優質的食品介紹並推...
iTaiwan Foods創辦人Anthony Wu希望將台灣優質的食品介紹並推廣給美國的華人消費者，讓消費者在食用產品的同時更能了解品牌以及產品的背後故事。（記者江碩涵／攝影）

本季引進的「民雄金桔」就非常具有台灣意象。iTaiwan Foods業務總監Yvette Lai表示，她自己是嘉義人，從小就常常去隔壁「柑仔店」購買鹹鹹甜甜的桔餅，桔餅就是金桔的產物，等到自己長大成人後，想到嘉義民雄就會想到金桔。

Yvette Lai表示，尤其民雄金桔現已傳承到第三代，超過一甲子歲月，不僅有生產金桔，同時也有觀光工廠，而嘉義又是北緯23.5度線經過的縣市，金桔和嘉義都能讓海外華人聯想到台灣本土，因此在眾多台灣小農商品中，iTaiwan Foods這次選中了金桔商品，作為本季度台灣美食代表。

她說，以往出口的金桔多半是「食品原料」，例如泡飲料的桔醬等，較少見可直接作為甜點、點心或沾醬使用的加工品，因此金桔醬、金桔乾和金桔酥在北美非常具有市場競爭力，除了華人市場外，也非常看好美國主流市場的接受度。

iTaiwan Foods成立於2021年，是一家結合網路社群及通路的零售店，專賣台灣食品，包含逾700種台灣零食飲料雜貨、冷凍商品以及空運禮盒。Anthony Wu表示，iTaiwan Foods經營理念是希望將台灣優質的食品介紹並推廣給美國的華人消費者，讓消費者在食用產品的同時更能了解品牌以及產品的背後故事，目前iTaiwan Foods加州共有四間實體通路，分別在北加與南加，FB網路會員人數北加約9000人、南加約7000人。

iTaiwan Foods創辦人Anthony Wu希望將台灣優質的食品介紹並推...
iTaiwan Foods創辦人Anthony Wu希望將台灣優質的食品介紹並推廣給美國的華人消費者，讓消費者在食用產品的同時更能了解品牌以及產品的背後故事。（記者江碩涵／攝影）
iTaiwan Foods近期從台灣民雄進口了當地小農作物「民雄金桔」的金桔醬、...
iTaiwan Foods近期從台灣民雄進口了當地小農作物「民雄金桔」的金桔醬、金桔乾和金桔酥到美國，有機會打入美國主流市場。（iTaiwan Foods提供）

華人 南加 北加

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