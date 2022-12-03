角聲醫療12/5講座白卡/糧食卷福利

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基督教角聲醫療中心將於12月5日星期一上午10時，與洛杉磯 縣社區法律服務處 (Neighborhood Legal Services Los Angeles) 及洛杉磯縣消費者和商業事務部 (Los Angeles County Consumer & Business Affairs) ，聯合舉辦一場國語講座，主題是「白卡 、糧食卷福利與公共負擔知多少?」

屆時會有專家向大眾講解及回答有關議題如下：沒有綠卡 人士是否不應該申請白卡？申請糧食卷是否一定會影響擔保人？怎樣的情況下不需要提供擔保人的資料？移民律師提示在等候綠卡批發期間千萬不可以申請白卡？但真的需要醫療福利的幫助，應該怎麼辦。

講座地點為角聲醫療中心愛滿地的新診所，地址3401 Aero Jet Avenue, El Monte, CA，名額有25名，出席人士均可獲得禮品包一份。群眾亦可透過視像會議參加線上直播講座，並於講座後參加抽獎。

若想參加現場講座或透過視像會議 (Zoom) 參加線上直播講座，可掃描二維碼或瀏覽https://www.surveymonkey.com/r/VJHRWFC報名。