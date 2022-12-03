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歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

高通貨膨脹 政府提供低收入居民免費手機

洛杉磯訊

面對高通貨膨脹， 低收入居民如何節省500 美元開支？加卅政府提供給18歲以上低收入加卅居民的普濟手機計劃， 提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦，每月不需付費用，無帳單，每年節省500 美元或更多。可以全美任何地方無限打電話，發短信，也可以上網每月14GB流量。

如你或家中其他人參加了這些符合條件公共援助計劃中任何一項，有資格獲得免費手機：1.有醫療卡MedCal白卡 ; 2.有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）; 3.有聯邦政府補助（SSI）; 4.有聯邦公共住房援助或第8節 ; 5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃 ; 6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）; 7.國立學校午餐計劃（NSL）。

如你家庭沒有參加以上公共援助計劃，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格參加此項免費手機計畫：1- 2人年收入低於28,700元 ; 3個人年收入低於33,300元 ; 4個人年收入低於40,600元 ;每位附加人員7,300元。

申請地點阿市：1413 E Valley Bl,Alhambra， ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。 電話626-281-8888。 蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park世界書局，大中華超市旁，626-234-8282，626-458-0689。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster（在Brookhurst和Bushard之間，,T & K Food Market 旁邊），626-423-9989。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面），858-268-2882。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel 世界書局（順發超市旁） 626-280-6088。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave #B, San Gabriel富通通訊， 626-872-2306，Cell 626-366-9991。

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