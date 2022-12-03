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開放註冊期間 安森藍十字擴大亞裔社區服務

洛杉磯訊

為滿足加州多樣化人口的獨特需求，安森藍十字（Anthem Blue Cross）擴大其予亞裔社區的服務，以在2023年開放註冊期期間透過加州全保（Covered California)，為社區提供質量優異、經濟實惠的健康保險計劃和服務。

自 2021年 以來，安森藍十字與加聯泰平醫療網攜手合作，共同為美國華裔社區服務。今年，安森藍十字與韓美醫療集團（KAMG）合作，為在美韓裔社區提供韓語註冊服務，更將直接服務範圍擴大至南加州越南裔社區。

安森藍十字和其合作夥伴協力服務，將確保亞裔社區能夠享由說他們的語言、熟悉他們文化的醫師所提供的健康診療及優質服務。加州開放註冊期從2022年11月1日開始，持續至2023年1月31日截止。若想從2023年1月1日開始獲得承保，民眾需要在2022年12月15日前完成註冊。

由於在2021年通過了美國救援計劃法案（American Rescue Plan），與過去相比，更多的民眾將有資格獲得財務補助，透過加州全保降低個人和家庭健保計劃的開支。此外，聯邦公共衛生緊急狀態預計將於2023年初結束。該狀態曾擴大了Medicaid醫療補助健保計劃（加州Medi-Cal白卡計劃）的受保資格，因此不再符合醫療補助資格的人將需要保險，而平價醫療法案 （ACA）個人計劃可以滿足這一需求。

安森藍十字個人計劃副總裁兼總經理 Manan Shah 說：「我們估計，十位安森藍十字個人計劃會員中，就有九位將獲得醫療保險的財務補助。我們很自豪能夠在2023 年提供經濟實惠的健保計劃選項，其中一些計劃為特定收入水平及居住地區的會員，提供每月低至$0元的計劃。」

安森藍十字的個人和家庭計劃在所有58個郡皆有提供，涵蓋重點福利，包括急救服務，處方藥和兒科服務。計劃提供免費的全天24小時在線醫生問診、$0元預防性健康檢查，如乳房 X 光檢查和結腸鏡檢查，還包括大多數一般及許多原廠處方藥，以及便捷的送貨上門服務。更多信息可上網https://www.anthem.com/ca。

自 1937 年以來，安森藍十字與其附屬品牌公司目前為加州超過九百萬健保計劃會員提供醫療保健服務，並提供由六萬五千多家醫療機構組成的廣大健保網路。Anthem Blue Cross是Blue Cross of California的商標名稱。

了解更多信息可上網 www.anthem.com/ca；同時可以在Twitter和 Facebook上關注。

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