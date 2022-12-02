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雙木拍賣行12/3舉行亞洲古董書畫拍賣會

洛杉磯訊
拍賣會精品之一
拍賣會精品之一

雙木拍賣行於12月3日下午(星期六)2點舉行「亞洲古董書畫」網絡拍賣會，將呈現兩百多件精品，包括張大千、齊白石字畫、玉器、珠寶、黃花梨和文房雜玩等古董藝術品。

洛杉磯雙木拍賣行(Linwoods Auction)表示，這次「亞洲古董書畫」網絡拍賣會，也包括茅台和洋酒及其它珍稀藏品。而書畫藝術的珍品徵集有歷代名人字畫、篆刻、陶瓷、青花瓷、彩瓷、翡翠玉器、珠寶鑽石、紫砂、金銀器、青銅器、鎏金佛像、各類古董珍藏及各類茅台酒等。

隨著科技進步和線上拍賣的吸引，雙木拍賣行也開始在自己的平台和聯拍線上及其他平台舉辦線上拍賣會。每次拍賣會預展都有上百人參加，更有很多不能親臨現場的客戶，都會登錄拍賣會網站參與，也受到經銷商和藏家們的支持。

有關拍賣詳情可電626-457-8818查詢或至網址www.linwoodsauction.com瀏覽，雙木拍賣行地址在818 W. Las Tunas Drive, San Gabriel, CA (與Mission Drive交界)。

拍賣 洛杉磯

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