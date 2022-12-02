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北美華人會計師協會12月4日舉辦回顧與展望2022年末財稅法律生活講座

洛杉磯訊

北美華人會計師協會將舉辦「回顧與展望2022年末財稅法律生活大講座」，這是該協會疫情後第一次線下講座，時間是12月4日星期天上午10點至下午5點，在太平洋棕櫚大酒店舉行。

講座由北美華人會計師協會主辦，亞太會計師協會，亞美會計研究發展基金會，華人保險理財協會，美西華人學會共同協辦，希望藉此匯聚各個南加知名協會資源、服務南加僑胞。北美華人會計師協會會長張青表示，此次邀請南加各領域財稅法律保險地產信貸等菁英知名專業人士和國稅局中文專員，於現場免費提供分享在美僑胞最關切的財稅、法律、保險、信貸、房產等最新資訊，幫你省稅賺錢，爲你理財投資保駕護航，滿滿乾貨，歡迎參加。

每年年末北美華人會計師協會總是不遺餘力、精心籌備有關財稅法律生活方面的專業性講座，結合各領域專業人士，提供最新資訊給在美僑胞財稅法律等專業知識，服務在美各地僑胞。

歡迎大家踴躍參加12月4日在太平洋棕櫚大酒店舉行的「回顧與展望2022年末財稅法律生活大講座」。由十四位主講嘉賓無縫銜接，內容精彩紛呈，免費入場。諮詢電話：626-446-1448，或Email：[email protected]（因酒店規定不得攜帶外食，如有需要酒店簡易午餐，每份$25，需要提前預約）。

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