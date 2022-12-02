福全健保 與加聯泰平醫療網等三夥伴 建立合作

福全健保 Clever Care Health Plan Inc.（Clever Care）宣布與加聯泰平醫療網 (Allied Pacific IPA)、Alpha Care Medical Group、 和 Accountable Health Care IPA （Accountable）建立合作夥伴關係。

加聯泰平醫療網是南加州 最大的醫療網絡提供者之一，為大聖蓋博谷地區的350,000多名患者提供服務。Alpha Care成立於 1993 年，服務於不斷發展的 Inland Empire 社區，將 Victorville 擴展到 Indio。而 Accountable為洛杉磯縣大長灘地區和洛杉磯市中心的居民提供服務。

此合作夥伴關係結合了福全健保 (Clever Care) 對整體健康醫療保險計劃的關注、以及大南加州地區以患者為中心的醫生、專家和醫院的優質網絡。三個醫療網絡中的許多醫療提供者都是雙語的，並且為傳統上服務不足的人群提供醫療服務。

「我們與加聯泰平醫療網的合作夥伴關係，將為 Medicare 受益人提供更多選擇，以獲得他們應得的優質、文化敏感的醫療保健」，福全健保資深副總裁兼總經理 Peter Winston 說：「通過這種隸屬關係，福全健保會員更可在大洛杉磯更多的醫院就診」。

Apollo Medical Holdings Inc. (ApolloMed)，是一個以價值為基礎的賦能公司，同時合作並管理三個 IPA 群組，它的聯席首席執行官 Brandon Sim 表示：「Clever Care 和我們的 IPA 醫生網絡共同堅定地承諾，在我們的社區中提供高質量、具有文化競爭力的醫療保健。與 Clever Care 的合作將為 Medicare 患者提供更多選擇，並增加他們獲得醫療服務的機會。」

福全健保提供包括西方和東方醫學在內的整體健康方法；擁有超過 15,000個醫療提供機構，超過 50 家領先的醫院，以及廣大且能說你母語的醫生和醫療健保專家網絡，讓你在健康之旅的任何階段都能更輕鬆地獲得醫療服務。該公司還提供無限針灸計劃選項，可以訪問 600 多家針灸提供者、拔罐、草藥補充劑，以及可用於高爾夫、太極拳、健身房會員資格等靈活福利津貼。此外，福全健保專門的 Medicare 團隊和社區中心提供語言支持服務，確保在翻譯過程中不會遺漏任何內容，以便會員可以優化他們的醫療保健服務以最好地滿足他們的需求。

Clever Care Health Plan, Inc.是一家位於南加州的私人 Medicare Advantage 計劃公司，提供專注於整體健康的優質且負擔得起的 Medicare 計劃；是一項與 Medicare 簽有合約的 HMO 和 HMO 慢性病特殊需求（C-SNP）的計劃。 福全健保計劃以整體健康為中心，將東方醫學的治療療法與西方醫學的創新實踐相結合； 福全健保明白一個人的健康遠不止於此。想要了解有關福全健保的更多信息，可訪問 zh.CleverCareHealthPlan.com。

加聯泰平醫療網成立於 1992 年， 擁有 1,337 名家庭醫生和專科醫師，是南加州最大的醫療提供者網絡之一。要了解有關加聯泰平醫療網的更多信息，可上網 alliedipa.com。

Alpha Care Medical Group 是一個獨立醫師協會 (IPA)，由希望改善 Inland Empire 多元化社區醫療保健的社區醫生於 1993 年創立。今天，有超過 1,479 名家庭醫生和專家繼續合作，為加州河濱縣和聖貝納迪諾縣的居民提供高價值且負擔得起的醫療服務。更多信息可上網 alphamed.com. 。

Accountable Health Care IPA 致力於通過協調提供醫護來提升個人健康和福祉。擁有 1,000 多名家庭醫生和專科醫師，為洛杉磯和長灘社區提供高質量和以患者為中心的醫療服務。