福全健保宣布與加聯泰平醫療網建立合作夥伴關係

Clever Care Health Plan Inc.（“Clever Care” 即福全健保 ）宣布與加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA）、Alpha Care Medical Group和Accountable Health Care IPA建立合作夥伴關係。

Allied Pacific IPA（Allied）即加聯泰平醫療網是南加州 最大的醫療網絡提供者之一，為大聖蓋柏谷地區的350,000多名患者提供服務。Alpha Care Medical Group（Alpha Care）成立於1993年，服務於不斷發展的Inland Empire社區——將Victorville擴展到Indio。最後，Accountable Health Care IPA（Accountable）為洛杉磯 縣大長灘地區和洛杉磯市中心的居民提供服務。

此合作夥伴關係結合了福全健保（Clever Care）對整體健康醫療保險計劃的關注以及大南加 州地區以患者為中心的醫生、專家和醫院的優質網絡。三個醫療網絡中的許多醫療提供者都是雙語的，並且為傳統上服務不足的人群提供醫療服務。

「我們與加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA）的合作夥伴關係將為Medicare受益人提供更多選擇，以獲得他們應得的優質、文化敏感的醫療保健，」福全健保資深副總裁兼總經理Peter Winston說。「通過這種隸屬關係，福全健保會員更可在大洛杉磯更多的醫院就診。」

Apollo Medical Holdings Inc. （“ApolloMed”），是一個以價值為基礎的賦能公司同時合作並管理三個IPA群組，它的聯席首席執行官Brandon Sim表示，「Clever Care和我們的IPA醫生網絡共同堅定地承諾：在我們的社區中提供高質量、具有文化競爭力的醫療保健。與Clever Care的合作將為Medicare患者提供更多選擇，並增加他們獲得醫療服務的機會。我們將一起繼續履行我們的使命，即滿足我們社區的需求，讓他們過上最充實的生活。」

福全健保（Clever Care）提供包括西方和東方醫學 在內的整體健康方法。福全健保擁有超過<15,000>個醫療提供機構，超過<50>家領先的醫院，以及廣大且能說您母語的醫生和醫療健保專家網絡，讓您在健康之旅的任何階段都能更輕鬆地獲得醫療服務。該公司還提供無限針灸計劃選項，可以訪問<600 多家>針灸提供者、拔罐、草藥補充劑，以及可用於高爾夫、太極拳、健身房會員資格等靈活福利津貼。此外，福全健保專門的Medicare團隊和 社區中心提供 語言支持服務，確保在翻譯過程中不會遺漏任何內容，以便會員可以 優化 他們的醫療保健服務以最好地滿足他們的需求。

關於Clever Care Health Plan （福全健保）

Clever Care Health Plan, Inc.是一家位於南加州的私人Medicare Advantage計劃公司，提供專注於整體健康的優質且負擔得起的Medicare計劃。該公司以通過尊重和提升其所服務社區的文化價值觀來消除醫療保健障礙而自豪。福全健保計劃以整體健康為中心，將東方醫學的治療療法與西方醫學的創新實踐相結合。福全健保明白一個人的健康遠不止於此。要了解有關福全健保的更多信息，請訪問zh.CleverCareHealthPlan.com。

關於加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA）

加聯泰平醫療網（Allied Pacific IPA）成立於1992年，通過廣泛且易於訪問的醫生、醫院和輔助醫療保健專業人員網絡，持續提供高質量和以患者為中心的醫療服務。加聯泰平醫療網（Allied）擁有1,337名家庭醫生和專科醫師，是南加州最大的醫療提供者網絡之一，為超過350,000名患者提供服務。

要了解有關加聯泰平醫療網的更多信息，請訪問alliedipa.com。

關於Alpha Care Medical Group

Alpha Care Medical Group是一個獨立醫師協會（IPA），由希望改善Inland Empire多元化社區醫療保健的社區醫生於1993年創立。今天，有超過1,479名家庭醫生和專家繼續合作，為加利福尼亞州河濱 縣和聖貝納迪諾縣的居民提供高價值且負擔得起的醫療服務。

如需更多信息，請訪問alphamed.com。

關於Accountable Health Care IPA

Accountable Health Care IPA致力於通過協調提供醫護來提升個人健康和福祉。Accountable Health Care IPA擁有1,000多名家庭醫生和專科醫師，致力於為洛杉磯和長灘社區提供高質量和以患者為中心的醫療服務。

Clever Care Health Plan, Inc.是一項與Medicare簽有合約的HMO和HMO慢性病特殊需求（C-SNP）計劃。投保需視合約續約情況而定。我們的網絡中還有其他醫生/醫療提供者。

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