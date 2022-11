南海岸廣場佳節禮品精選

https://www.southcoastplaza.com/holiday/holiday-gift-guides/

閃閃發光美容放縱

亮麗的發現,讓它們整個季節都閃亮美麗。

Celine

Bois Dormant香水,帶有佛手柑、杜松、白奧里斯黃油、雪松、香根香的香氣。

714.957.1255

Diptyque

香水調色盤 (Palette of eaux de parfum): Fleur de Peau, Do Son,

Eau Capitale, Orpheon

包括最新的玫瑰香水(Eau Rose)

714.850.9995

Jo Malone London

左邊:喬·馬龍之家收藏禮盒( House of Jo Malone Collection contains ):

右邊:英式梨和Freesia香水系列 (English Pear & Freesia Collection)

714.545.4632

M•A•C Cosmetics

化妝刷精華包

限量版化妝刷套件,包括4個必需及最暢銷的化妝刷,全部在一個特製版尺寸適合的旅行包。

714.751.2142

Ralph Lauren

Polo 綠淡香水(Eau de Toilette Spray)

Polo 紅香水(Red Eau de Parfum)

Polo 藍香水 (Blue Eau de Parfum )714.556.7656

Paper Source

黃瓜眼墊(Cucumber Eye Pads)

714.957.8555

Tory Burch

Electric Sky禮品套裝

714.689.0450

男士禮品精選

Rimowa

撲克牌組合(Rimowa Attaché Poker)

714.662.6990

A|X Armani Exchange

亞曼尼標誌背包(Armani logo tape backpack)

714.556.8842







Montblanc

Montblanc 特製經典紅黑版鋼筆

714.424.5270

CB2

豪華銅製西洋棋組(Point Dume luxury brass chess set)

949.308.7100

Coach

黑色多色羊毛提花帽和圍巾套裝

714.979.1771

Brunello Cucinelli

小牛皮運動包

714.957.6930

CB2

Marshall Acton III藍芽揚聲器,棕色、黑色和白色

949.308.7100

Burberry

義大利 手工格紋絲領帶

714.556.8110







Ralph Lauren

Vachetta皮革摺疊錢包,皮卡套、皮鑰匙扣

714.556.7656

Brunello Cucinelli

帶絨面革羊絨針織手套

714.957.6930

Burberry

蘇格蘭製軟羊絨圍巾

714.556.8110







閃亮禮物

今天節日禮,明天傳家寶。 贈送永恆禮物。

Buccellati

夏威夷 黃金玉石鑽石耳環套裝

714.481.1130







Cartier

Ballon Bleu de Cartier手錶。鑲嵌鑽石玫瑰金錶殼皮革錶帶

714.540.8231

Chopard

「L’Heure du Diamant系列」7.04克拉鑽石為特色,18k玫瑰金

714.432.0963







David Yurman

Stax Single Link Stone Bracelet in 18K Yellow Gold with Emerald and Pavé Diamonds

Stax Stone Ring in 18K Yellow Gold with Full Pavé Diamonds and Ruby

714.444.1080

Jaeger-LeCoultre

北極星永恆日曆粉紅金,可互換錶帶

714.955.4048

Oscar de la Renta

珠寶蝴蝶胸針

714.754.9044

Saint Lauren

魚骨滴耳環

714.429.0101

Tiffany & Co.

Paloma Picasso純銀橄欖葉袖口

714.540.5330