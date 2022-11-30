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洛市住戶因無力支付水電費 將不再被切水斷電

洛杉磯訊

洛杉磯水電委員會（LA Board of Water & Power Commissioners）通過了一項動議，指示洛杉磯市水電局 (LADWP) ，停止將水電切斷作為收債工具的做法。

根據新動議，凡參加 LADWP 的 EZ-SAVE 計劃的人（該計劃為符合收入條件的住戶提供折扣），以及參加老年人生命線折扣計劃的人，將有資格獲得不得被關閉的保護。這項指令在11 月 8 日的董事會會議上獲得批准。該議案還禁止在極端天氣事件期間關閉所有客戶，例如可能損害公共健康、安全和福利的極端高溫事件。

LADWP 目前有 146,723 名客戶參加了其 EZ-SAVE 折扣計劃，還有 89,591 名客戶參加了其老年人生命線折扣計劃。 LADWP 是最大的市政公用事業公司，為 150萬用電客戶和70萬用水客戶提供服務。

董事會的主要優先事項之一是為洛杉磯收入最脆弱的社區居民提供支持，這些居民可能難以支付公用事業債務，為他們的房屋和公寓提供照明、提供空調、和維持不間斷的供水服務。許多居民仍然受到持續的經濟危機和氣候變化挑戰的影響，他們發現商品和服務的成本正在急劇上升，而他們的收入卻沒有增加。因此由 LADWP 幫助低收入客戶負擔基本的水和電力服務。

洛杉磯水電委員會主席Cynthia McClain-Hill說：「我們正在採取行動，兌現我們之前對最有財務需求的客戶提供幫助的承諾。」

研究表明，在 COVID-19 暫停之前、期間和之後，低收入客戶支付的水電費與所有客戶相同或更高。

LADWP 與 SCOPE 和南洛杉磯社區成員合作，參與了美國水聯盟的預防低收入家庭關閉試點項目。這些結果，加上加州大學洛杉磯分校拉斯金創新中心、和加州大學洛杉磯分校環境研究所的研究結果表明，停止將低收入客戶的水電作為收債工具，並不是收回提供服務成本的合理方法。此外，正如大流行所證明的那樣，獲得水和電力是公共衛生的必需品，而公用事業的關閉會增加健康風險。

LADWP 數據和社區證詞表明，黑人、拉丁裔和低收入社區，受到高公用事業負擔的不成比例的影響，因此首當其衝地面臨公用事業債務和被關閉。

在董事會政策之前關閉公用事業的客戶將優先獲得客戶諮詢。董事會還表示，未來將考慮是否將類似的關閉保護擴展到小型商業客戶、以及 CalEnviroScreen 4.0 下得分最高的 20% 人口普查區域中的客戶。

加州大學洛杉磯分校拉斯金創新中心聯合主任 Greg Pierce，RePower LA 總監Victor Sanchez，組織和政策教育戰略概念政策總監 (SCOPE)Agustin Cabrera，均贊揚洛杉磯水電委員會已通過的這項新動議。

低收入 洛杉磯 加州大學

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