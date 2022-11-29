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Amazon電動貨車 在100個城市送貨

洛杉磯訊

Amazon 是 Rivian 的主要投資者，目前在美國 100 多個城市擁有 1000 多輛Rivian 的 EDV。Amazon 運輸部副總裁 Udit Madan 表示：「我們總是對假期感到興奮，使用我們的新型零排放電動貨車，向全國各地的客戶交付貨物，這是前所未有的。」

自今年早些時候在加州推出以來，Amazon 已經使用貨車運送了超過 500 萬個包裹。新加入的城市包括紐約、波士頓和拉斯維加斯。線上市場承諾到 2030年購買10萬輛貨車。

Rivian 首席增長官 Jiten Behl 表示：「車隊電氣化對於實現世界零排放目標至關重要。因此，看到我們的產量增加支持亞馬遜在全國各城市的推廣是驚人的。不僅是為了環境，也是為了我們的團隊努力讓數以萬計的 EDV 上路。他們繼續受到激勵通過我們的綜合使命以及對車輛性能和質量的良好反饋。」

Rivian 的 EDV 以及自己的 R1T 和 R1S 電動皮卡和 SUV 的產量增加，受到持續的半導體短缺和影響汽車行業的供應鏈問題的阻礙。截至 9 月共生產了 14,317 輛汽車，但該公司的目標是到今年年底達到 25,000 輛，約為去年開始生產時最初目標的一半。（劉柏江譯）

Amazon 汽車 加州

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