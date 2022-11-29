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華航獲亞洲最佳航空貨運 醫藥品冷鏈運輸認證

洛杉磯訊

中華航空獲2022年航空貨運新聞（Air Cargo News) 期刊、評選為 「亞洲最佳航空貨運Best Cargo Airline – Asia」，同時延續取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證 (The IATA Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics, CEIV Pharma），貨運專業獲國際肯定。

歐洲航空貨運新聞期刊每年舉辦航空貨運新聞獎 (Air Cargo News Awards)，主要由貨運承攬業者及供應鏈代理商等參與投票，加上產業專家綜合評分，素有航空貨運奧斯卡獎之稱。華航今年首次在超過百家的全球航空業者候選名單突圍，獲頒「亞洲最佳航空貨運」獎項。

華航自 2013 年開始布局醫藥冷鏈物流，2014 年引領潮流推出主動式溫控集裝箱，2019 年為台灣首家、取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，近期也再次延續獲認證，冷鏈運輸服務品質優良穩定。華航自疫情以來承載許多防疫物資，在歐洲、美洲、亞洲、大洋洲往來運送口罩、快篩試劑、與超過1億1千萬劑的新冠疫苗，彰顯致力提供優質醫藥運輸的承諾，追求卓越服務的精神未因疫情停歇。

華航為台灣航空貨運市場先驅，對於珍貴古物、精密儀器、車輛、大型機具、航材、藝術品及活生動物等各類特殊貨物，均有豐富運送經驗，亦為國內外知名大廠指定承運高精密儀器與機臺設備。

疫情期間，華航快速調整為「貨運為主」的營運策略，充分發揮貨機運力（見圖），搭配客機腹艙載貨，於 2021 年締造輝煌的貨運成績。華航的專業服務，也曾獲頒Air Cargo World「全球航空貨運卓越服務獎 Air Cargo Excellence Awards」、年度航空貨運風雲人物 (Air Cargo Executive of the Year Award) 等國際獎項。

華航持續佈建貨運飛航版圖，貨機飛航遍布全球 35 個航點，航網綿密，2021 年客貨機在全世界承運超過 177.5 萬噸貨物；並引進新世代 777F 貨機，目前已交付 4 架，未來 777F 貨機規模將達10架。

華航因應永續發展，持續優化機隊與研擬策略，以符合市場發展趨勢及營運需求，翻開疫後新序章。中華航空網址 http://www.china-airlines.com。

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