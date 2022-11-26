我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

中國國足前主教練李鐵「涉嚴重違法」遭調查

階進慈善基金會 11/27發放大禮包

洛杉磯訊
不刋
不刋

階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）將於11月27日，在法印寺舉辦一年一度的感恩節大禮包發放活動，以Drive-thru的方式，給需要幫助的社區長者與弱勢家庭發送生活物資，大禮包共1000份，包括各種豐富的食物，先到先得，發完為止。

活動時間27日（星期日）上午10時至下午2時，地址在羅斯密法印寺 （Dharma Seal Temple（3027 Del Mar Ave., Rosemead）。更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985洽詢。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立流動診所，為低收入、無保險和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。今天，他們的醫療保健提供者團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師和驗光師。

另該基金會將於12月10日至21日，舉辦印度尼西亞醫療團義診活動，與當地同行合作，為雅加達（Jakarta）郊區和三寶壟（ Semarang）的患者提供服務，這些患者在獲得醫療保健方面面臨嚴峻挑戰。目前基金會正在招募各專科醫生，包括牙醫、驗光師、眼科醫生、針灸師、藥劑師、護士等，詳情可洽詢。

.....................................................................................

★★只刋一張圖：去年發放的大禮包圖★★

圖為去年發放的大禮包。
圖為去年發放的大禮包。

保險 低收入 印度

上一則

股市下滑 周美懿11/30起兩場投資規劃講座

下一則

美國戰平英格蘭 南加球迷很興奮

延伸閱讀

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
夏威夷護理人員不足 還缺3800人

夏威夷護理人員不足 還缺3800人
階進慈善基金會 11/20中西醫、牙科、眼科義診

階進慈善基金會 11/20中西醫、牙科、眼科義診
林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
擅替病患截肢 威州護士被控虐待老人

擅替病患截肢 威州護士被控虐待老人
打疫苗、義診、送禮包 階進慈善基金會歲末活動

打疫苗、義診、送禮包 階進慈善基金會歲末活動

熱門新聞

一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
歹徒趁夜闖入住宅截圖。（受訪者提供）

南加華人住宅遭4歹徒闖入 女屋主這樣做避災

2022-11-23 13:54
被告史瑞雪。（本報檔案照）

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

2022-11-22 13:48
趙女士的車是2012款凱美瑞，並無倒車影像。（受訪者提供）

「撞死你又如何？」洛縣華女遭碰瓷霸氣怒懟嚇跑嫌犯

2022-11-20 14:53
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
程女士已拒絕這份工作，但老闆還是多次發消息給她。（受訪者提供）

應聘奶茶店服務生 洛縣華女險遭殺豬盤 老闆作法露餡

2022-11-20 13:58

超人氣

更多 >
強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境

強姦、聚眾淫亂 吳亦凡一審被判13年 附加驅逐出境
首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后

首位華人…湯唯寫歷史 「分手的決心」奪南韓青龍影后
吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗

吳亦凡服完刑回加拿大 恐被化學閹割 性成癮者親吐體驗
肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」

肯爺宣布2024選總統 已邀川普當副手 「他措手不及」
影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵

影／饒舌歌手肯爺說要選2024總統 遭川普當面大罵