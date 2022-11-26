階進慈善基金會 11/27發放大禮包

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階進慈善基金會（Wealth by Health Foundation）將於11月27日，在法印寺舉辦一年一度的感恩節大禮包發放活動，以Drive-thru的方式，給需要幫助的社區長者與弱勢家庭發送生活物資，大禮包共1000份，包括各種豐富的食物，先到先得，發完為止。

活動時間27日（星期日）上午10時至下午2時，地址在羅斯密法印寺 （Dharma Seal Temple（3027 Del Mar Ave., Rosemead）。更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org，或去電1-888-996-9985洽詢。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立流動診所，為低收入 、無保險 和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。今天，他們的醫療保健提供者團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師和驗光師。

另該基金會將於12月10日至21日，舉辦印度 尼西亞醫療團義診活動，與當地同行合作，為雅加達（Jakarta）郊區和三寶壟（ Semarang）的患者提供服務，這些患者在獲得醫療保健方面面臨嚴峻挑戰。目前基金會正在招募各專科醫生，包括牙醫、驗光師、眼科醫生、針灸師、藥劑師、護士等，詳情可洽詢。

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★★只刋一張圖：去年發放的大禮包圖★★