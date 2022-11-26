股市下滑 周美懿11/30起兩場投資規劃講座

從年初開始的股市下滑，你的投資 帳戶都還好嗎？如此這般的熊市走向還會持續多久？到目前為止的通膨已經是40多年來最高峰，這樣的衝擊對投資人又代表什麼？尤其是針對正要退休 人士，應如何去面對此等40年從未遇到的挑戰。

當經濟面臨多方的衝擊之際，不少投資人往往會選擇賣出手中的投資而選擇在旁觀望，這是否是一個好的策略？是否有一些防禦保護的機制可以採用，而不致陷於如此兩難之境？

有兩場線上講座將講述如何解決上述問題：11月30日的講座，講解在高利率高通膨時代，比較合適且有所作為的投資組合。講座中將分析探討造成現今股市震盪的原因，並展望未來的走勢，全球的任何國家的事件和局勢都可能會影響美國的經濟與市場走向，投資人必須能知己又得知彼，才能知道在投資上如何進退。

12月1日的講座，內容將會轉移到私募市場的投資。私募市場的投資，不同於公開市場股票證券等投資，它可以幫助投資人起到了分散風險的加分作用。尤其私募投資項目，相對上比較不受到市場消息和國家財政貨幣政策的影響，項目積效是為主要関注重點，所以可以考慮在全盤組合上，加上這類私募的投資配置。主辦人將邀請績效良好的三個項目，一般公司債，軟體公司債，和倉庫私募房地產 基金做細節說明。主講人會延伸說明這些工具，投資人如何使用以達到何種財務目標。

主辦人特許財務規劃師周美懿有著27年的實務經驗，協助客戶瞭解市場前景，評估投資變數，以客戶的最終需求，量身打造提供合適的建議。

兩天的講座，大部分以英語進行。可自行邀請親友翻譯。講座時間：第一場，11月30日周三下午4點至5點30分。第二場12月1日下午3點至4點30分。11月29日中午12點截止報名。電郵訂位[email protected]。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。該講座無需付費。