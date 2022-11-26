雄獅旅遊/北美長榮航空 動感泰國雙專案遊

泰國大理石寺（雲石寺）

泰國 重新擁抱國際遊客，在今年10月起全面解封，旅客入境不需疫苗證明。官方期待完全解封後，全年度遊客人數能上看1030萬，並在下半年度為泰國創造4000億泰銖以上的觀光收入。

泰國政府將2022-2023年訂為「拜訪泰國年Visit Thailand Year」，以全新推廣標語「驚艷泰國新篇章」，搭配A to Z，來規劃推廣目標，包括運動、健康、放鬆、體驗、環保、戶外、冒險、美食、浪漫、親子等，共有26個旅遊主題，讓造訪泰國之旅玩得豐富又有趣。

為此雄獅旅遊攜手北美長榮 航空，共同推出動感泰國雙專案遊 (洛杉磯 /溫哥華出發)，即日起開始接受報名。於明年3月至6月團團保證出發，出發日期：3/18 、4/8、5/20、6/17，於出發前90天前報名並付訂金，即可再享有100元的早鳥優惠折扣。該專案商品售價包含長榮航空洛杉磯~曼谷來回團體機票，台灣轉機。

此次共推出兩個行程：（1）泰想玩9日遊1699元，含國際段 (洛杉磯/台北/曼谷)來回機票。《芭達雅、 桂河大橋、大城遺跡、曼谷泡泡網紅餐廳、廚藝教室》。行程主打芭達雅、精彩曼谷、北碧桂河、古典大城、網紅美食，全程中文導覽解說服務，不錯過任何景點介紹及精彩故事。（2）精彩泰國9日1999元起，含國際段(洛杉磯/台北/曼谷)來回機票。《曼谷大皇宮、 河畔夜市、泰式下午茶、大城遺跡、清邁大象園》。行程主打精彩曼谷、古典大城、療癒華欣、探索清邁，從曼谷五彩繽紛的街道到清邁神聖空間的旅程，深度體驗泰國人文風俗及自然美景。

另外雄獅旅遊在明年春夏在全北美推出多項旅遊行程，每月保證出團：（一）土耳奇10日，999元起，造訪：伊斯坦堡、安卡拉、卡帕多其亞、棉堡、以弗所。（二）英國7日，1759元起，造訪：大英博物館、白金漢宮、大笨鐘、西敏寺、國會大廈、倫敦塔、牛津街、巨石陣。（三）法國8日，1719元起，造訪：巴黎羅浮宮、凡爾賽宮、聖母院、住城堡飯店、老佛爺購物百貨。（四）日本8日，1339元起，造訪：東京小旅行、河口湖富士山、鎌倉古都、輕井澤、小江戶。日本8日，1219元起，造訪：關西四都物語、京都、大阪、神戶、奈良大和風情。

詳情可參考雄獅旅遊美國官方網站 www.liontravel.us官網介紹。