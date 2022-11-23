海之滴褐藻糖膠 感恩節期間購6瓶有優惠

海之滴褐藻糖膠，連續在美國免疫學家協會年會中發表報告，其專利配方，可增強免疫細胞活性並抑制壞細胞發展。海之滴由日本 cGMP廠家生產，精選優質海藻萃取，嚴密品質管理，三度獲比利時世界保健產品金牌獎。感恩節期間，海之滴褐藻糖膠， 膠囊型，粉末型及液體型產品，購買6瓶以上均有優惠。

海之滴褐藻糖膠榮獲日本健康食品JHFA認證，今次榮獲這項認證，正是對他們長期努力的肯定。海之滴通過美國FDA檢測進口，由國際SGS重金屬檢驗機構監測，不含輻射物質。

傳統的癌症 治療手段如化學療法、放射療法等，都是針對人體內快速生長的細胞起作用。因此，在抑制癌細胞的同時，會不可避免的對人體內其他一些健康的細胞，如發囊細胞、口腔黏膜細胞、腸胃粘膜細胞等，造成傷害，進而產生脫髮、惡心、嘔吐等的副作用。使得許多病患承受了除腫瘤外附加的痛苦，因此，如何在對抗癌症的同時保持患者的生活品質，成為當今癌症治療研究的核心問題之一。

海之滴表示，海藻表面有一層黏黏滑滑的成份。這種黏滑的成份就是褐藻糖膠。褐藻糖膠是只有在海蘊等茶褐色海藻中含有的特殊黏滑成分，是水溶性膳食纖維。從科學上而言，是以「硫酸岩藻糖 」為主的高分子多糖體。

海之滴褐藻糖膠的主成分「褐藻糖膠混合AG 」，以獨家技術混合了在沖繩海洋裡生長的海蘊褐藻糖膠、裙帶菜孢子葉褐藻糖膠和巴西蘑菇，研製成天然的保健品。自2002年以來，海之滴褐藻糖膠已在超過45個國家銷售，包括日本、美國、加拿大、韓國、中國、香港、台灣、新加坡 、越南、歐洲和南美洲等。

由於現代科技進步，經由精密儀器管理控制之下，製造出從天然原材料成分，提取煉製的褐藻糖膠，來作為忙碌現代人的天然調理補充品，海之滴褐藻糖膠針對不同時期與生活方式，為方便滿足需求補給，分別研發三種不同類型產品：粉末型、膠囊型、液體型，不同型式產品帶來更完善的輔助 。

海之滴近二十年來輔助眾多患者恢復健康，每年用戶見證案例成冊出版。想進一步了解使用者的實證案例，可方電海之滴公司客服中心國語1-888-482-5888，粵語1-888-853-6888。官網www.kfucoidan.com。