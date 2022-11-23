中國信託又一新分行開幕 托倫斯分行服務南灣地區

中信托倫斯分行

中國信託銀行 (CTBC Bank) 繼天普市分行新張之後，又一新的分行「南灣托倫斯分行」也開幕了。中國信託銀行日前推出8個月定存4.00%年利率的優惠活動。最低開戶金額為5,000元。既有中國信託客戶存儲在該行的資金，若滿足定存開戶資金至少20%或10, 000元為新資金 （以最低金額為準）的要求，亦可享受此次定存優惠。詳情可至中國信託銀行分行了解。

倫斯分行地址位於21705 Hawthorne Blvd., Torrance，電話310-791-2825。

洛杉磯南灣地區距離洛杉磯國際機場 僅需15分鐘，周邊城市包括Palos Verdes、 Hermosa Beach、 Redondo Beach 及 Manhattan Beach 等，托倫斯及Palos Verdes學區為全美頂尖學區之一，托倫斯市現任市長陳光豪也是從台灣移民美國的華裔，有著以上多項優勢，成為許多華人 定居的城市，中國信託銀行托倫斯新分行位於全美第六大Del Amo 購物中心正對面，購物中心內有華人熟悉的知名品牌，分行位置便利，方便客戶到分行辦理各項業務。

中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標希望成為華人銀行的第一品牌。目前全美共有18家分行遍及加州，紐約州及紐澤西州。除了全新開幕的托倫斯市分行，核桃 市(Walnut)分行也計劃於月底開幕投入營運。核桃市分行坐落在515 N. Grand Ave., Walnut, CA。

中國信託銀行秉持著We are Family的經營理念，除了關心每一位客戶，更了解中小型企業的金融需求，將會持續為各客戶量身規畫專屬的金融理財產品，並使客戶享有全球性高品質的專業服務。

中國信託銀行立足美國、放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美華人社區提供服務。