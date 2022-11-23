我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

中國信託又一新分行開幕 托倫斯分行服務南灣地區

洛杉磯訊
中信托倫斯分行
中信托倫斯分行

中國信託銀行 (CTBC Bank) 繼天普市分行新張之後，又一新的分行「南灣托倫斯分行」也開幕了。中國信託銀行日前推出8個月定存4.00%年利率的優惠活動。最低開戶金額為5,000元。既有中國信託客戶存儲在該行的資金，若滿足定存開戶資金至少20%或10, 000元為新資金 （以最低金額為準）的要求，亦可享受此次定存優惠。詳情可至中國信託銀行分行了解。

倫斯分行地址位於21705 Hawthorne Blvd., Torrance，電話310-791-2825。

洛杉磯南灣地區距離洛杉磯國際機場僅需15分鐘，周邊城市包括Palos Verdes、 Hermosa Beach、 Redondo Beach 及 Manhattan Beach 等，托倫斯及Palos Verdes學區為全美頂尖學區之一，托倫斯市現任市長陳光豪也是從台灣移民美國的華裔，有著以上多項優勢，成為許多華人定居的城市，中國信託銀行托倫斯新分行位於全美第六大Del Amo 購物中心正對面，購物中心內有華人熟悉的知名品牌，分行位置便利，方便客戶到分行辦理各項業務。

中國信託銀行實體分行拓展計劃旨在打造更完整的客戶服務網絡，目標希望成為華人銀行的第一品牌。目前全美共有18家分行遍及加州，紐約州及紐澤西州。除了全新開幕的托倫斯市分行，核桃市(Walnut)分行也計劃於月底開幕投入營運。核桃市分行坐落在515 N. Grand Ave., Walnut, CA。

中國信託銀行秉持著We are Family的經營理念，除了關心每一位客戶，更了解中小型企業的金融需求，將會持續為各客戶量身規畫專屬的金融理財產品，並使客戶享有全球性高品質的專業服務。

中國信託銀行立足美國、放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美華人社區提供服務。

華人 洛杉磯國際機場 核桃

上一則

好康報你知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market ）

下一則

前教師被控性虐5少女 並曾與3人結婚

熱門新聞

車廂的方寸空間內，時常發生讓人瞠目結舌的事件。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

2022-11-15 22:54
一對60歲的夫妻在停車場被兩女四男攻擊，老先生頭部受傷，當場失去意識。（取材自IG）

南加6旬老夫妻因小事遭6人圍毆 被打到失去意識

2022-11-20 19:02
橙縣越裔男子阮保羅赴哥倫比亞與網上認識女孩約會遭劫殺死亡。（募款網站）

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

2022-11-16 20:17
為華人所熟知的大華超市即將在亞凱迪亞市前西野商場開設分店。（記者王若然／攝影）

大華超市將去洛縣主流百貨公司商場開分店 華人驚喜

2022-11-15 14:00
亞裔男疑因使用N開頭種族歧視詞彙，雖然手持電擊槍與胡椒噴霧防身，但仍被兩名非裔打到跪地求饒。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

2022-11-17 22:06
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

南加華女為丈夫申請綠卡 卻很快反悔 為何之後又後悔？

2022-11-16 17:31

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」