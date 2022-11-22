Yaamava'Resort & Casino 徵求人才加入亞洲美食團隊

南加州 首屈一指的博彩和娛樂中心，位於 Highland 市的Yaamava' Resort & Casino at San Manuel正在招募人才， 其提供高級亞洲美食的Hong Bao Kitchen（見圖）開放多個職位，目前所需的職位如下：行政副總廚（亞洲菜）、廚師長（亞洲菜）、初級廚師、烹飪行政經理等。

如果想在餐飲領域發揮所長，這是個機會。Yaamava'提供誘人的薪酬、健康保險、401(k) 退休 計劃，以及教育援助等福利。應徵某些職位的新團隊成員可獲得 1,000 美元歡迎獎金和高達 300 美元津貼。有興趣者可將履歷發送至：[email protected] 或訪問網址 sanmanuelcareers.com。

Yaamava'在 Ontario Mills 有一個招聘中心San Manuel Recruitment Center，以招募和填補不同部門的職缺。該招聘中心自去年四月開幕以來，為 Yaamava'填補了 3,000 多個職位。歡迎到招聘中心瞭解詳情，地址在1 Mills Circle, Ontario, Ca, 91764，位置在 Ulta Beauty 和 Sam Ash 之間。除節假外，歡迎在週二至週六，上午 10時至下午 6時期間前往參觀。每週四（11月24日除外）上午 10 時至下午 6時，有講中文的工作人員在現場招聘人才。

Yaamava' Resort & Casino at San Manuel 是南加 州嶄新的豪華度假村，擁有一棟樓高17層的酒店，備有432 間客房和寬敞套房，高空泳池體驗、豪華的全方位服務水療和美容廳，以及便利的24 小時房間用餐服務。每年將有數以百萬計的訪客來此享受一流的度假村玩樂體驗，包括超過 7,000 部老虎機、五間高額投注廳、的娛樂活動、各式各樣的餐飲、酒吧、酒廊、多家豪華名店，以及慷慨的玩家獎勵計劃。

Yaamava'Resort & Casino 由San Manuel Entertainment Authority（簡稱 SMEA）全盤擁有和經營，位於Highland市，離洛杉磯市中心60分鐘車程，擁有面向聖貝納迪諾山脈的廣闊視野。在 2021 年，該賭場和San Manuel 部落政府業務部，獲全球工作場所文化權威認證為「最佳工作場所」。

欲瞭解 Yaamava'的更多訊息，可訪問 www.yaamava.com，並通過Twitter、Instagram、TikTok 和 Facebook 關注。 地址777 San Manuel Blvd, Highland, Ca. 92346，電話 800-359-2464。