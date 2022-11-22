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國泰銀行及UCLA安德森預測中心 美中經濟報告

洛杉磯訊

國泰銀行發佈「國泰銀行、加州大學洛杉磯分校安德森預測中心美中經濟報告2022年第三季更新」。此報告著重闡述國際貿易發展及趨勢、全球供應鏈、美國的區域經濟表現，以及中國經濟放緩會如何阻礙美國經濟增長。

 預測中心總監兼資深經濟學家Jerry Nickelsburg、及經濟學家俞偉雄為該報告作者，他們認為，美國經濟正在擴張，不過2022年上半年的擴展速度較為緩慢。中國的房地產危機和針對新冠疫情實施的清零政策，是其當下經濟問題的核心；不過儘管如此，中國仍是目前世界上最大的製造國與出口國。

 Nickelsburg表示，美中脫鉤主要發生在科技行業，其次是金融業，貿易方面則十分緩慢。兩國關係仍意義重大，在未來幾年內，應該不太會發生意料之外的地緣政治事件。

 國泰銀行總裁及首席執行長劉昌明表示，2022年是該行與加州大學洛杉磯分校安德森預測中心第五年合作。由數據主導的經濟預測，能有助了解經濟的發展和趨勢。

 此報告的英文、繁體中文及簡體中文版，可以在國泰銀行網站下載。網址分別為https://www.cathaybank.com/zh-hant/about-us/insights-by-cathay/us-china-2022-fall-report-update。

 加州大學洛杉磯分校安德森預測中心，是加州大學洛杉磯分校安德森管理學院的一個學術中心，為美國、加州及當地地區提供獨立的經濟展望研究。該預測中心對與當前事件相關的主題進行研究，為商業、學術界及政府的決策者提供洞察分析。安德森預測中心是美國第一家預測2001年經濟衰退的主要經濟預測機構。 2020年3月，它率先宣布由新冠疫情引起的經濟衰退已經開始發生uclaforecast.com。

 國泰銀行為國泰萬通金控的子公司，在美國九個州提供廣泛的金融服務，並在香港設有分行，北京、上海及台北設有代表處。在2022年國泰銀行迎來鑽石禧年紀念；走過60載、再邁向未來。詳情可瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。

 

加州大學 洛杉磯 疫情

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