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KIA 2023 SORENTO 功能強大 內飾升級

洛杉磯訊
2023 Kia Sorent內飾等級改進，外觀也為車迷稱道。（Kia官方提供）
2023 Kia Sorent內飾等級改進，外觀也為車迷稱道。（Kia官方提供）

2023 Kia Sorent在其大量標準功能的基礎上，改進所有內飾等級。從基礎款 LX 開始，其高級駕駛輔助系統 (ADAS) 的列表已擴展至包括標準的盲點防撞 (BCA)、後方交叉交通防撞和安全下車輔助系統。所有其他內飾都獲得了以前可選的便利功能：S等級配備了無線智能手機充電器； EX配備8向電動前排乘客座椅和無框後視鏡； SX配備12.3英寸彩色數字儀表板、電動折疊外後視鏡和雨量感應擋風玻璃雨刷。頂級 SX Prestige 現在配備標準 AWD，其中包括光澤背面外部裝飾和改進的保險槓。其他附加功能包括一個 115 伏電源逆變器，可以為筆記本電腦、Homelink 和可伸縮後門簾等家用物品充電。 X-Line 通過獨特的保險槓和外部細節、20 英寸合金輪轂和橋式車頂行李架繼續為 Sorento 增添堅固外觀。


主要Kia Drive Wise 高級駕駛員輔助功能3：所有等級標配: 車道跟隨輔助，車道保持輔助，駕駛員注意力警告，盲點避撞輔助，後方交叉避撞輔助，安全下車警告，後方乘客警告。EX, SX, SX-P標配：前向轉彎避撞輔助，高速路駕駛輔助，基於導航的智能巡航轉彎控制。

KIA 2023 SORENTO 建議零售價格表。（Kia官方提供）
KIA 2023 SORENTO 建議零售價格表。（Kia官方提供）


Kia America 總部位於加州爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

KIA 2023 SORENTO 性能一覽。（Kia官方提供）
KIA 2023 SORENTO 性能一覽。（Kia官方提供）


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