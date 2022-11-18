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KIA 美國10月銷售創紀錄 電動車型銷量同比增長 101%

爾灣訊
Kia汽車2023 Sportage X-Pro SUV車型大受好評。（Kia官方提供）
Kia汽車2023 Sportage X-Pro SUV車型大受好評。（Kia官方提供）

Kia美國宣布10月份銷量達到創紀錄的58,276輛，年度銷量同比增長 11.9%。在Sportage系列SUV的帶動下，包括Sportage HEV和PHEV車型，同比增長118%，Kia電動車型10月份的銷量也同比增長101%。此外，四款Kia車型實現了兩位數的銷量增長，包括：Seltos（37%）、Forte（19%）、Sorento（18%）和 Niro（16%）。

「在創紀錄的第三季度銷量之後，Kia的增長勢頭得到繼續保持，我們的電動車型銷量同比增長一倍以上，這幫助我們創下有史以來最好的 10 月份銷量」，Kia美國銷售運營副總裁 Eric Watson 表示，「隨著 Sportage 增長 118% 和另外四款車型實現兩位數的銷量增長，很明顯，Kia在正確的時間擁有正確的產品組合。」

除了銷售，10 月份該品牌還發布了許多重要公告，包括：

• Kia最受歡迎的四款車型在Strategic Vision的 2022 年全面質量影響獎中贏得了各自的細分市場第一名。據報導，Kia K5（中型車）、Seltos（入門級 CUV）、Sorento 插電式混合動力車（替代動力系統 - 實用程序）和Carnival（小型貨車）在 TQI 報告中的問題最少，而所有車型都因為座椅舒適度、動力和駕駛員輔助功能的質量而受到讚揚。

• Kia向美國紅十字會捐款 500,000 美元，以支持該組織的救援工作，以幫助受颶風Ian影響的人們，這是Kia「Accelerate The Good」計劃的最新延伸，旨在幫助有需要的人。

• Kia美國公司向Bryan 縣四個慈善機構總共捐贈 600,000 美元，作為現代汽車集團在喬治亞州薩凡納附近的 Metaplant 的開創性慶祝活動的一部分。這些資金將用於幫助提供住房、醫療保健、膳食，並幫助該地區有需要的家庭和兒童提供更多的數字教學機會。

• Kia參加邁阿密電氣化博覽會。全國五場活動中的第四場，汽車電氣化領域的領導者齊聚一堂，分享最佳實踐，並為行業向全電動車型過渡制定最佳前進道路。

Kia America 總部位於加州爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

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