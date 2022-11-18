洛杉磯國際車展 現代汽車概念車、電動房車大放異彩

全新2023 IONIQ 6 四門電動流線型房車。（主辦方提供）

第115屆洛杉磯 國際車展（LA Auto Show）11月18日至27日在洛杉磯會展中心盛大開展。作為北美地區最重要的車壇盛會，國際各大汽車 製造商齊聚參展。而今年攜全新氫燃料電池混合動力概念車 ，以及四門電動房車參展的現代汽車，在車展上大放異彩，受到前來觀展的民眾高度關注。





全新N Vision 74概念車

現代汽車N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車側面展示。（主辦方提供）

現代汽車N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車於11月17日在洛杉磯國際車展隆重登場。這款未來感概念車是現代汽車旗下N品牌的電氣化願景，展示了其對零排放科技的承諾同時是來自於現代汽車尋根而啟發。

N Vision 74的設計向1974年傳奇汽車設計師Giorgetto Giugiaro開發的現代Pony Coupe概念車致敬。N Vision 74繼承Pony Coup概念車的表面、動態比例輪廓，以及獨特的B柱結構，而參數像素的照明設計則是充滿未來感的點綴。

現代汽車攜全新N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車，參展2022年洛杉磯國際車展。（主辦方提供）





現代汽車工程師開發了一種獨特的氫氣混合動力架構，結合了電池電力和氫電池電車系統，輸出功率為85kW(最大為95kW)的燃料電池組安裝在前部，62.4kWh的T型電池則安裝在底部，以調整整體高度和重心。電池保留800V的高速充電架構，每個車輪各安裝一個的後置馬達總共能輸出500kW的動力，能精準調整左右輪之間的功率分配，將不同行駛設置最優化。

現代汽車N Vision 74氫燃料電池混合動力概念車正面展示。（主辦方提供）





N Vision 74具有雙充電能力，後置9.3磅容量的氫氣燃料箱能在五分鐘內加滿燃料。85kW的燃料電池將氫氣轉化為電能，進而為62kWh的電池充電。該電池還共享現代汽車e-GMP平台的800V電池科技，具有快速充電功能。氫氣和電力的燃料和充電端口為各種情況提供了靈活性，包含在公路上快速行駛，或是在賽道上的高性能駕駛。詳情可至N Vision 74官網查詢更多信息。

全新IONIQ 6 – 現代汽車IONIQ電車品牌第二主打車款





同時在洛杉磯國際車展首度在北美亮相的是全新2023 IONIQ 6 四門電動流線型房車，巡航哩程達340哩，能在短短18分鐘內將電池電量從10%充至80%。IONIQ 6是採用現代獨有的電動全球模塊化平台(E-GMP)的第二款現代車型，具有雙馬達、更大的內部空間及優化的性能。IONIQ 6將在2023年春季正式開始銷售，定價將在臨近銷售日期時公布。

現代汽車北美洲公司總裁兼首席執行官José Muñoz 表示，IONIQ 6在競爭激烈的電車領域佔有有利的地位並符合許多車主想要的形象、效率，及運動性。IONIQ 6的內部空間、電池選項、充電速度，以及全輪驅動能力來超出客戶的預期。

現代汽車2023 IONIQ 6內部展示。（主辦方提供）

現代汽車設計中心執行副總裁兼負責人Sangyup Lee表示，現代汽車希望能夠在情感層面與客戶共鳴。根據車主的生活方式，使用車輛的方式會有所不同，進而產生不同的外觀。現代汽車的設計考慮到的多樣化的生活方式，而非只有一種設計迎合所有需要。

2023 IONIQ 6流線型車體不僅外觀吸睛，也增加了內部空間感。（主辦方提供）

IONIQ 6是一台電氣化的流線型房車，E-GMP平台有116吋軸距，讓設計師延長了內部空間，允許設計師創造了完全平坦的車內地板，給人一個廣闊的感覺。0.22超低風阻係數，18或20吋的機器加工黑色車輪。

客戶可選將77.4kWh電池組和兩種電動馬達佈局搭配，選擇225匹馬力(168kW)以及258ft.-lbs.的扭矩後置馬達單次充電最大行駛距離估計為340哩。頂級的前後雙馬達(74kW前方馬達加上165kW後方馬達)全輪驅動(AWD)可達到320匹馬力以及446ft.-lbs.的扭矩，能在不到五秒的時間內從0加速到60哩/小時，最大行駛距離則估計為310哩。

IONIQ 6的E-GMP平台支持400-V和800-V充電設施，是世界首創的專利技術。使用350-kW的快速充電器5分鐘可充電達約65哩。標準的10.9kW車載充電器使用二級充電7小時多充滿電源。 北美現代汽車將持續與Electrify America合作提供自購買日起兩年內不限次數的30分鐘免費充電服務。Electrify America已開放了超過800個直流快速充電站，備有3500個獨立充電器，並計畫在2026年前在美國和加拿大擴展到1800個充電站，備有一萬個獨立充電器。

IONIQ 6還提供了創新的V2L車載充電功能，使用標準120-V插座時的峰值功率為1.9kW，讓客戶能自由使用或是用於為其他電動設備充電，將IONIQ 6轉變成帶有車輪的充電器。除了外部電源插座之外，Limited配置的IONIQ 6後排座椅下方還有兩個插座，能為筆電、電話，以及其他電器用品充電。

現代汽車2023 IONIQ 6內部展示。（主辦方提供）

2023 IONIQ 6支持最新版本的現代數位鑰匙。2.0版數位鑰匙能讓車主將車鑰匙留在家中，並用iPhone、Apple Watch，或是Samsung Galaxy智能手機鎖定、解鎖，和啟動車輛。在將車鑰匙添加到Apple Wallet或是Samsung Pass之後，用戶只需將備有2.0版數位鑰匙的設備靠近車門把手即可為車輛上鎖或是解鎖。將Apple Watch放置在靠近無線充電器附近，或是將手機放在無線充電器中，然後按下啟動按鈕，駕駛人即可啟動IONIQ 6。Apple Wallet和Samsung Pass還能允許與家人和朋友安全共享鑰匙。