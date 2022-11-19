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新世紀傢俱 感恩節特價高達80%折扣

洛杉磯訊

「新世紀傢俱」於感恩節期間，推出大特價活動，特價商品價格高達80%折扣，有關詳情可電626-285-9788查詢。

該家具店的特價商品中，包括有美國第一品牌Ashley家具大傾銷，該品牌產品有兩邊可躺型兩人坐布沙發399元、高級溫馨布沙發兩件組349元、高級真皮兩邊可躺型沙發兩件組1388元等，特價貨品商品數量有限，先到先得，售完即止。

另有大型皮沙發椅特價129元、高級兩座位布沙發148元、舒適皮沙發三座位和兩座位組特價349元、轉角沙發特價499元、大型實木五斗櫃特價199元、印尼全實木大型Buffet Table特價 188元、高級大型實木餐桌七件組特價349元、單人實木床98元、布藝雙人床三件組特價148元、大型印尼實木床三件組特價299元、印尼全實木溫馨睡房六件組特價499元、現代舒適布藝沙發兩件組特價399元等。

該店表示，疫情已漸趨穩定，來店裡選購的客人也陸續增多，客人希望在年底前更換家裡一些新家具，讓心情愉悅一些，也讓一家人住得舒適些。擁有24年歷史的「新世紀傢俱」，逾萬呎展示廳貨品齊全，全部以成本價出售。地址在250 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA (位Las Tunas與Broadway之間)，每周七天營業時間由上午11時至下午6時。

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